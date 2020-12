Lille, Lyon, PSG… Quelle équipe va virer en tête à la trêve hivernale ?

La dernière journée avant la trêve hivernale. Premier du classement, Lille se rend ce mercredi à Montpellier (21 heures), 6e et pas vraiment un cadeau. Son dauphin, Lyon, reçoit Nantes, alors que le PSG, troisième, s'avance diminué contre Strasbourg.

Le déplacement de Marseille, quatrième avec 28 points et deux matches en retard, à Angers sera également suivi lors de cette 17e journée. Une victoire des Olympiens permettrait aux hommes d’André Villas-Boas de rester bien placés dans la course au titre.

Lille : 1 er avec 33 points

Peut-être ne faudra-t-il pas attendre le 31 décembre pour assister au dernier feu d'artifice de l'année, entre deux des meilleures attaques de L1, Lille et Montpellier.

Même si elle est restée muette dimanche contre le PSG (0-0), l'attaque lilloise a inscrit 28 buts en 16 rencontres (contre 35 pour le PSG et 31 pour Lyon).

Les canonniers héraultais, 4e meilleure attaque (à égalité avec Brest), ont trouvé l'ouverture à 27 reprises, grâce notamment aux inévitables Andy Delort (7 buts cette saison, 5e meilleur buteur) et Gaëtan Laborde (5 buts).

Lille s'appuie sur son duo turc Burak Yilmaz - Yusuf Yazici, auteurs respectivement de 6 et 5 buts. Une paire qui devrait continuer à martyriser les défenses de L1 : «On n'est pas dans une situation où il y a le besoin ou la volonté de vendre un joueur», a assuré vendredi Olivier Létang, nouveau président depuis la reprise du club vendredi par le fonds d'investissement Merlyn Partners.

Lyon : 2 e avec 33 points

Absent de la scène européenne cette saison mais de retour au premier plan en Ligue 1, Lyon vient d'enchaîner 13 matchs sans défaite, soit sa meilleure série d'invincibilité depuis dix ans (octobre 2010 – janvier 2011), selon le statisticien Opta.

L'OL, encore 5e à l'issue de la 10e journée à 7 points du leader parisien, a refait tout son retard pour revenir à hauteur de Lille, qui s'est entre-temps emparé de la tête du classement.

Avec la réception de Nantes, Memphis Depay et ses partenaires ont l’occasion de valider leur belle première partie de saison. Surtout, le club rhodanien ne compte pas vendre le buteur hollandais, dans sa dernière année de contrat, lors du mercato hivernal. Une bonne idée si les Rhodaniens veulent se donner les chances de rester en haut du classement.

Paris : 3 e avec 32 points

Malgré l'arrêt des compétitions au printemps pour cause de pandémie, le Paris SG a disputé la bagatelle de 45 matchs sur l'année civile 2020, ce qui peut expliquer le nombre de blessés du club et le besoin de vacances des joueurs. Derniers joueurs en date à rejoindre l'infirmerie : Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi, touchés en fin de match contre Lille.

Depuis le début de la saison, le PSG a disputé 22 rencontres, et 27 depuis la sortie du confinement en juillet, sans compter les matchs amicaux.

Du coup, c’est fortement diminué que le club de la capitale reçoit Strasbourg. Neymar est toujours sur le flanc mais Thomas Tuchel peut compter sur Kylian Mbappé, qui devrait débuter la rencontre face aux Alsaciens. Il est temps que la trêve arrive pour le PSG.