Mauricio Pochettino va devenir le nouvel entraîneur du PSG, à la place de Thomas Tuchel

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Thomas Tuchel, licencié ce jeudi 24 décembre. C'est l'Argentin Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG, qui va faire son retour dans la capitale en tant qu'entraîneur, avec un contrat d'au moins un an et demi, d'après les informations de Canal+.

Il ne s'agit donc plus que d'une question d'heures. Mauricio Pochettino va bien s'engager avec le club parisien pour 18 mois, avec 1 an en option en cas de qualification en Ligue des Champions.

Info @CanalplusSport @infosportplus Mauricio Pochettino va s’engager pour 18 mois + 1 an en option si qualifié en LDC. @CanalFootClub — Tom Cariolet (@tcariolet) December 24, 2020

Le coach argentin présente une longue liste d'avantages pour succéder à Thomas Tuchel. Il était jusqu'à maintenant sans club, depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. Surtout, celui-ci qui a évolué deux ans sous les couleurs parisiennes, de 2001 à 2003, pour 95 matchs disputés, a toujours clamé son attachement au club de la capitale.

S'il a troqué les cheveux longs et le bandeau contre une coupe plus «sage», cet ancien défenseur intelligent et agressif a laissé un bon souvenir aux supporters. L'international argentin a notamment été capitaine de l'équipe pendant la saison 2002-2003, avant de quitter le club en même temps que Luis Fernandez, à l'issue d'une finale de Coupe de France perdue.



Après un passage à Bordeaux, puis une dernière pige à l'Espanyol Barcelone, Mauricio Pochettino a raccroché les crampons en 2006, à l'âge de 34 ans. Après une période de repos et de formation, il a ensuite débuté sur le banc en tant qu'entraîneur de ce même club catalan en 2009.

Après trois ans en Espagne, il a tenté sa chance en Angleterre, en rejoignant Southampton en janvier 2013. Il est alors parvenu à sauver le club de la relégation, puis, l'année suivante, a réalisé une saison très enthousiasmante en amenant ce modeste club à la 8e position de Premier League. Mauricio Pochettino a ainsi participé à l'éclosion ou à la confirmation de joueurs tels que Mané, Schneiderlin, Lovren, Fonte, Lallana, Shaw et Clyne.

L'exploit Tottenham en finale de la Ligue des Champions

Fort de sa belle réputation, l'Argentin est ensuite recruté en 2014 par un club ambitieux, Tottenham. Il est parvenu à faire monter l'équipe en puissance, faisant d'Harry Kane son attaquant de pointe et d'Hugo Lloris le capitaine. Au fil des saisons, l'Argentin a installé Tottenham parmi les places fortes du foot anglais, terminant le championnat 5e, 3e, 2e, 3e puis 4e. En 2019, Mauricio Pochettino a même réussi l'exploit d'hisser Tottenham en finale de la Ligue des Champions, avant un échec face à Liverpool.

Mais son aventure londonienne a fini par tourner au vinaigre, avec notamment des dissensions au sein du vestiaire et de lourdes défaites, dont un 2-7 encaissé face au Bayern Munich. Le coach argentin a finalement été limogé en novembre 2019, remplacé par José Mourinho.

Depuis, le nom de Mauricio Pochettino était fréquemment associé aux plus grands clubs européens, comme le Real Madrid pour remplacer Zinedine Zidane, la Juventus de Turin ou encore Manchester United. Son arrivée à Paris était également évoquée depuis plusieurs mois.

Sur le papier, cet entraîneur au caractère bien trempé et au style de jeu offensif, qui connaît la maison et s'entend bien avec le directeur sportif Leonardo, coche donc toutes les cases pour réussir au PSG. Sauf que rien n'est jamais certain dans le club parisien.