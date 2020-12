Vidéo : malgré son surpoids, James Harden revient fort sur les parquets NBA

Visiblement en surpoids après sa tournée ultra-médiatisée des strip-clubs de Las Vegas, ces dernières semaines, James Harden a donné un récital, la nuit dernière, pour son premier match de la saison.

Avec 44 points (12/22 au tir) et 17 passes décisives face aux Trailblazers, le génial barbu n'a pas fait dans le détail. Avait-il le choix ? Il était de toute façon un peu seul sur le parquet, puisque plusieurs joueurs des Rockets, et pas des moindres, sont toujours à l'isolement après avoir été testé positifs au Covid.

Une défaite malgré tout

Sans John Wall et Demarcus Cousins, James Harden a donc assuré la vente et le service après-vente, quitte à agacer ses détracteurs avec son style bien particulier. Jeu en isolation à outrance, step-back sans arrêt, jeu prévisible et pourtant efficace. Au final, la feuille de stats est plus que remplie.

Il y a définitivement du Shaq O'Neal ou du Rodman dans Harden. A 31 ans, l'arrière reste un prodigieux joueur offensif, capable de multiplier les excès, d'agacer ses coéquipiers avec ses caprices de diva, et de revenir ensuite avec un match de mammouth.

James Harden a un bide de femme enceinte, mais il est déjà au sommet : 44 points et 17 passes dès son premier match, vite vite l’accouchement https://t.co/9DiMxRhVr0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2020

Malgré tout, la soirée n'a pas été parfaite jusqu'au bout, puisque les Rockets se sont inclinées face au Blazers. Ces derniers n'ont pas manqué de répondant, avec un CJ McCollum à 44 points lui aussi.

Des soucis à régler... rapidement

En outre, la performance d'Harden ne doit pas faire oublier le conflit larvé qui l'oppose à ses dirigeants depuis plusieurs semaines.

Visiblement décidé à quitter le club, la star multiplie les excès pour forcer la main au propriétaire et au GM. Ces dernières semaines, Il s'est ostensiblement montré sur les réseaux sociaux lors de soirées où la distanciation sociale n'était pas respectée, malgré le protocole strict établi par la NBA.

Son retour d'hier a d'ailleurs eu lieu après une période d'isolement liée à ces comportements inappropriés, et alors que seulement neuf joueurs des Rockets sont disponibles pour le match à venir, avant un retour à la normale mercredi prochain.