Zlatan ibrahimovic dévoile son «onze» de rêve

La superstar Zlatan Ibrahimovic, actuellement à l’AC Milan, a livré son équipe-type de rêve des joueurs avec lesquels il a évolué.

L’attaquant suédois de 39 ans a confié cette liste à l’hebdomadaire sportif italien Sportweek. Publiée dimanche dernier, elle a été composée de joueurs choisis pour leur «grandeur ou par affection, de ceux qui (lui) ont donné quelque chose».

Durant ses 21 saisons professionnelles, Ibrahimovic a joué avec les plus grands joueurs d’Europe avec notamment des passages au PSG, à Barcelone, à l’Inter et à l’AC Milan, à Manchester United ou à la Juventus.

Et c’est au sein de ce dernier club que Zlatan a choisi son portier : Gianluigi Buffon. «Le meilleur» à son poste pour l’ancien buteur parisien. Le seul autre joueur ayant évolué avec le Suédois au PSG est le latéral gauche brésilien Maxwell. En défense, il est accompagné par Maicon, Alessandro Nesta et Fabio Cannavaro.

Pour son milieu de terrain, Zlatan a opté pour le Français Patrick Vieira, Pavel Nedved et Xavi.

Afin de composer son attaque, Zlatan Ibrahimovic a demandé une modification des règles : il a rajouté quatre joueurs avec lesquels il n’avait pas joué. Il a ainsi remplacé Maicon par Cafu et placé Zinédine Zidane en meneur car «quand il arrivait sur le terrain, il transformait tous les autres en Zidane». En pointe, les deux postes sont occupés par Ronaldo (le Brésilien), son «idole», et Diego Maradona, qui «est le plus fort de tous les temps, même meilleur que moi», a plaisanté le Suédois.

Le onze de rêve d’Ibrahimovic

Buffon - Cafu, Nesta, Cannavaro, Maxwell - Xavi, Vieira, Nedved, Zidane - Ronaldo, Maradona.