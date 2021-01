Vendée Globe 2020 : le classement, une météo inédite, Pip Hare... l'avis de Christopher Pratt, co-skipper Charal

Remplaçant de Jérémie Beyou sur le Vendée Globe 2020, le skipper professionnel Christopher Pratt, aussi entrepreneur chez Marsail, ne participe pas cette année à la reine des courses au large en solitaire. Il n’en demeure pas moins un observateur averti et livre chaque semaine à CNEWS son éclairage sur le déroulé sur ce tour du monde à la voile qui s'annonce historique.

La fin d'année a été musclée en plein océan Pacifique pour les concurrents du Vendée Globe.

La course et la météo : une année inédite du point de vue météo

Cette semaine a été marquée par le retour des poursuivants sur le groupe de tête. Quinze bateaux se tiennent en moins de 1000 milles, ce qui représente deux à trois jours de navigation. C’est du jamais vu à ce stade de la course ! Nous pouvons donner deux explications à ce scénario incroyable.

La première, c’est la progression très importante du niveau de préparation des teams. Pour cette édition, même les «petits teams», comprenez avec des budgets modestes, ont préparé leurs bateaux de manière très professionnelle. Du coup, le taux d’abandon est faible. Nous en dénombrons seulement six aux deux-tiers de la course. Les prévisions de 50% d’abandon, soit 16 ou 17 bateaux, sont donc loin d’être atteintes. De plus, les bateaux sont encore en très bon état après plus d’un demi-tour du monde.

La seconde explication est la situation météo absolument inédite. Celle-ci a toujours favorisé les poursuivants et n’a jamais permis aux leaders de s’échapper réellement. Il est amusant de remarquer que les anticyclones des différents océans traversés n’ont jamais été à leur place habituelle. Ces zones sans vent ont largement freiné la progression des marins, si bien que le leader, Yannick Bestaven, devrait passer en fin de journée du 1er janvier le Cap Horn avec plus de huit jours de retard sur le temps de référence du précédent vainqueur, Armel Le Cleac’h. Si ce n’est pas cette fois-ci que le record de l’épreuve (74 jours) sera battu, côté suspens, nous sommes servis. La remontée de l’Atlantique va être un formidable juge de paix pour le classement final. Bien malin celui qui pourrait donner les cinq premiers dans l’ordre ! Tout est possible.

Bestaven (avec sa bonification de 10 heures) peut conserver la tête, comme il pourrait être repris par les deux foilers dernière génération de Ruyant et Dalin, si leurs foils endommagés tiennent le coup... Plus loin, ils sont presque dix à pouvoir espérer une place sur le podium ou dans le Top 5. Cette fin de course s’annonce vraiment passionnante ! Même Armel Tripon - qui pointe pour le moment en 12ème position - pourrait s’inviter à la lutte pour le podium ou la victoire finale !

En effet, il devrait passer le Horn avec moins de 24 heures de retard sur les premiers. C’est la moitié du retard qu’avait Thomson sur Le Cleac’h il y a quatre ans, et cela avait pourtant permis au gallois de revenir à hauteur du leader lors de la remontée de l’Atlantique sud ! Une fois le cap Horn passé, les skippers auront des décisions stratégiques complexes à prendre. Comment contourner le cap ? Quelle route choisir pour la remontée : passer ou non à l’intérieur des Falklands, aller chercher la bordure de l’anticyclone de Sainte-Hélène, ou au contraire se rapprocher des côtes brésiliennes pour faire une route plus directe… Bref, il va y a avoir du sport et on ne va pas s’en plaindre !

Pip Hare, la révélation de ce Vendée Globe

Cette Anglaise est complètement incroyable ! Et non, je ne dis pas ça parce que je suis franco-britannique ! Elle navigue sur le plus vieux bateau de la flotte avec le budget le plus modeste et se trouve aujourd’hui à la 16ème place. Elle fait jeu égal avec des skippers qui disposent de machines bien plus puissantes et mieux préparées. Ses trajectoires sont tendues et, elle navigue avec beaucoup de justesse et d’engagement.

Pour prendre la mesure de sa performance, et de son niveau, il suffit de regarder où se trouvent ceux qui auraient dû être ses compagnons de route… Ils forment un gruppetto homogène à plus de 1500 milles de son sillage. Elle est sur une autre planète, dans une autre galaxie. Pour couronner le tout, elle est sincère, marrante et touchante dans ces vidéos. C’est mon coup de cœur de ce Vendée Globe. Je dois admettre que je ne la connaissais pas auparavant, mais c’est une vraie révélation pour nous tous. C’est beau à voir. Et il me semble donc qu’elle mérite amplement que l’on souligne sa performance. Parce que faire le Vendée Globe est une chose, faire le Vendée Globe en compétition en est une autre. Ne rien lâcher chaque jour, chaque heure, renvoyer de la toile constamment, être sans cesse sur le qui-vive, c’est une autre vie.

Il faut une détermination sans borne pour tenir la distance. Pipe le fait et, elle le fait sacrément bien ! Elle me fait penser à Ellen Mac Arthur, une comète anglaise dans un monde franco-français, un petit bout de femme qui envoie du très lourd ! Je dis : bravo !

Mon coup de cœur de la semaine

La performance de Damien Seguin. Actuellement 3ème, il navigue sur un bateau à dérives droites de génération 2008. Ce dernier, pour la petite histoire, est l’IMOCA avec lequel j’ai participé à la Route du Rhum en 2010 sous les couleurs de DCNS (devenu Naval group depuis). Je le suis donc toujours avec un intérêt particulier. Seguin a réussi à s’extraire du groupe des poursuivants à la faveur d’une navigation agressive et d’une stratégie maîtrisée. Il est bien dans sa course et sur son bateau. Il n’évoque jamais son handicap (il est né sans main gauche) mais clairement ce qu’il parvient à faire est vraiment impressionnant. Il navigue au niveau des meilleurs.

Il a même réalisé deux ascensions dans le mât depuis le départ de la course. De quoi donner courage et volonté à tous ceux qui souffrent de maladie ou de handicap. Tout est possible !

Mon coup de gueule

Je suis un peu frustré de voir Thomas Ruyant, pénalisé par ses différentes avaries et par une météo peu favorable, décrocher du duo Bestaven/Dalin. Malgré tous ces efforts, et la course splendide qu’il réalise, il peine à rester dans le match. J’espère qu’il y aura un petit coup de pouce d’Éole (le dieu du vent) pour lui permettre de recoller au groupe des leaders et reformer ce trio infernal ! Avec un peu de chance, ils pourraient - comme je l’évoquais plus haut - être plus nombreux à pouvoir se mêler à l’emballage final !