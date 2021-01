NBA : LeBron James réalise une nouvelle performance historique

LeBron James, le joueur des Los Angeles Lakers, continue de marquer l’histoire de la NBA. Vendredi soir contre les San Antonio Spurs, il a une fois de plus franchi une barre historique.

Auteur d’un triple-double avec 26 points, 11 rebonds et 10 assists contre les Texans, «King James» a réalisé un nouveau match de haut vol. Celui qui compte en carrière 4 titres de MVP (most valuable player), 13 apparitions dans l’équipe-type de l’année et 4 titres de champion en NBA multiplie les records.

Grâce à ses 26 points inscrits contre San Antonio, LeBron James a passé la barre symbolique des 1000 matchs consécutifs en ayant marqué au moins 10 points. Il en est donc aujourd’hui à 1001. Un record qu’il détenait déjà, puisque en deuxième position de ce classement, on retrouve le légendaire Michael Jordan avec «seulement» 866 matchs.

Au top de sa forme

Et pas sûr que la performance de l’ancien joueur de Cleveland et de Miami soit battue de sitôt. D’autant que malgré ses 36 ans, celui qui pointe en troisième position des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA derrière Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone paraît être dans la forme de sa vie.

Partout où il passe, LeBron James amasse les trophées et les distinctions individuelles. En témoigne le titre de champion remporté il y a quelques mois avec les Lakers, une équipe a qui il a su redonner son lustre d’antan.

Pour sa 18e saison dans l’élite du basket, le natif d’Akron en Ohio tentera d’empocher une cinquième bague de champion, et de rejoindre quelques légendes des Los Angeles Lakers, comme Magic Johnson ou le regretté Kobe Bryant.