Tout savoir sur Becky Hammon, première femme coach en NBA

Une première historique. Ce 30 janvier, à l'occasion d'un match de saison régulière entre les San Antonio Spurs et les Los Angeles Lakers, Becky Hammon est devenue la première femme à coacher une équipe en rencontre officielle de NBA. Elle a ainsi pris la place de Gregg Popovich, expulsé, sur le banc des Texans, mais n'aura pas réussi à éviter une défaite de son équipe face aux champions en titre.

Une ancienne joueuse professionnelle

Becky Hammon ne vient pas de nulle part. Cette Américaine de 43 ans naturalisée russe en 2008 a une longue carrière de joueuse derrière elle. Professionnelle en WNBA, le pendant féminin de la NBA, elle a également posé ses baskets sur les parquets européens au CSKA Moscou notamment. Critiquée pour son choix de porter les couleurs russes en sélection, elle a malgré tout été récompensée par une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et une médaille d'argent à l'Euro de basket en 2009.

Malgré tout, elle est restée très appréciée du côté de San Antonio, où elle a évolué pendant 7 saisons. C'est pour cela qu'elle a été embauchée par les Spurs à la fin de sa carrière, et que son maillot a été retiré par les San Antonio Stars (équipe féminine de la ville).

Elle enchaîne les premières

Si sa prise de pouvoir momentanée ce 30 décembre marque l'histoire de la NBA, Becky Hammon est une habituée des gros titres pour son évolution dans la ligue. Ainsi, après un an à travailler dans les coulisses avec Gregg Popovich, elle est nommée coach assistante des San Antonio Spurs en 2014. Elle est la seconde femme à obtenir ce poste en NBA après Lisa Boyer à Cleveland, mais elle est la première à l'occuper à temps complet.

De plus en plus présente et importante au sein de l'organisation texane, Becky Hammon voit son rôle évoluer. En juillet 2020, alors que les Spurs jouent un match amical contre Milwaukee, Greg Popovich lui laisse la place de coach principal, une première qui a montré la voie pour le match contre les Lakers quelques mois plus tard.

Un futur au premier plan ?

Si c'est la première fois que l'ancienne joueuse prenait les commandes en match officiel, ses qualités sont remarquées dans beaucoup d'autres franchises. À tel point que son nom a même été cité pour des postes prestigieux ces dernières années. En 2018, ESPN expliquait notamment que Becky Hammon était dans les petits papiers des Milwaukee Bucks, et un rendez-vous a même été organisé.

Alors qu'une grande valse des entraineurs a eu lieu à l'intersaison 2020-2021, son nom a circulé à travers tout le pays. Les New York Knicks, les Indiana Pacers ou encore le Thunder d'Oklahoma City se sont intéressés à son profil. Cependant, son heure n'était pas encore venue. Alors que l'on annonce une retraite de Gregg Popovich pour la fin de cette saison ou de la prochaine, peut-être que le futur de l'américano-russe sera toujours du côté du Texas, en espérant pour elle qu'il soit aussi brillant que celui de son mentor.