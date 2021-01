Le célèbre agent de Cristiano Ronaldo se lance dans le cyclisme

Après le football et la Formule 1, Jorge Mendes, agent sportif mondialement connu, fait son entrée dans le cyclisme, et va s’occuper de deux coureurs portugais.

Dans le monde du ballon rond, il défend déjà les intérêts de deux lusitaniens de classe mondiale. A savoir, côté terrain Cristiano Ronaldo, l’ancien du Real Madrid et actuel attaquant de la Juventus Turin et quintuple vainqueur du Ballon d’or. Et côté banc de touche, le non moins célèbre entraîneur José Mourinho, le «Special One», qui coache en ce moment le club londonien de Tottenham.

Puis Jorge Mendes s’est tourné vers la Formule 1. Il s’occupe du Monégasque Charles Leclerc, le pilote Ferrari. Lui qui est considéré comme un des meilleurs de sa génération, même s’il a bataillé cette année pour les places d’honneur à cause d’une monoplace plus que décevante.

Un modèle bientôt bousculé ?

Et c’est donc au cyclisme que l’agent portugais va maintenant s’essayer, à travers sa société Polaris Sports, qui s’est associée à une entreprise déjà en place au sein du peloton, à savoir Corso Sports. Mendes va ainsi superviser les carrières de deux de ses compatriotes, Joao Almeida et Ruben Guerreiro.

Thank You! It's a pleasure to make part of @polarissports https://t.co/wYK1NtjPJT — João Almeida (@JooAlmeida98) December 30, 2020

Les deux ont été très en vue en 2020, le premier de 22 ans ayant porté le maillot rose de leader pendant deux semaines lors du dernier tour d’Italie, avant d’échouer au pied du podium. Le second, lui âgé de 26 ans, a remporté une étape lors de cette même épreuve.

La question est maintenant de savoir si l’apparition de Jorge Mendes et de Polaris Sports va bousculer ou non la façon dont les transferts s’opèrent dans le monde du vélo. Ils y sont bien plus rares que dans d’autres sports, la majorité des coureurs allant jusqu’au bout de leurs contrats. Mais l’arrivée de cet homme influent et de l’argent qui va avec -sa fortune est estimée à 100 millions d’euros- pourrait bien bousculer un univers jusque-là ancré dans ses traditions.