NBA : Shaquille O’Neal critique sévèrement le nouveau contrat de Rudy Gobert

Un peu de mauvaise foi. Le légendaire pivot retraité Shaquille O’Neal n’a pas été tendre avec le Français Rudy Gobert et son lucratif contrat de 205 millions de dollars (167 millions d’euros) sur 5 ans récemment paraphé.

«Je ne vais pas faire le hater (l’envieux), a confié le Big Cactus au podcast All Things Covered. Ça devrait être une source d’inspiration pour tous les petits enfants. Vous tournez à 11 points de moyenne en NBA et vous pouvez obtenir un contrat à 200 millions».

Un raccourci sévère et injuste de la part du quadruple champion NBA (trois fois avec les Lakers, une fois avec le Heat de Miami). Shaquille O’Neal ne comprend visiblement pas cet accord qui fait du Français le pivot le mieux rémunéré de l’histoire de la NBA.

Sur les trois dernières saisons, Rudy Gobert (28 ans) a sans cesse amélioré ses statistiques en attaque (16 points en moyenne cette saison), tourne à plus de 13 rebonds de moyenne et s'est placé parmi les meilleurs contreurs de la ligue. Son impact sur le jeu offensif adverse ne saurait se résumer avec ces seules statistiques.

De plus, «Shaq» a oublié de mentionner que l’intérieur Frenchy est All Star et deux fois meilleur défenseur de la NBA.