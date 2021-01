PSG : Le salaire que devrait toucher Mauricio Pochettino révélé

Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel à la tête du PSG. L’entraîneur argentin a signé, ce samedi, un contrat d’un an et demi plus une année en option avec le club parisien et touchera un salaire légèrement inférieur à son prédécesseur.

Les derniers détails de son bail ont été réglés à son arrivée, ce week-end, dans la capitale en provenance de Londres. Et il a sûrement été question de ses émoluments. A Paris, l’ancien défenseur, qui avait empoché 14 millions d’euros lors de son renvoi de Tottenham en novembre 2019, devrait percevoir 7 millions d’euros par an, selon le journaliste italien Tancredi Palmeri, soit près de 585 000 euros brut par mois sans les primes.

Ce salaire est moins important que celui de Thomas Tuchel. Le technicien allemand émargeait à 625 000 euros brut mensuels, soit 8,4 millions d’euros par an avec les bonus. Avec cette rémunération, Mauricio Pochettino ne figure pas dans le top 10 des entraîneurs les mieux payés dominé par Pep Guardiola (Manchester City) avec 23 millions d’euros par an devant José Mourinho (17,5 millions d’euros à Tottenham) et Diego Simeone (15 millions d’euros à l’Atlético Madrid).

Mais, comme Tuchel, il est le coach payé de Ligue 1 cette saison. L’Argentin devance André Villas-Boas et ses 400 000 euros brut mensuel à Marseille, alors que Rudi Garcia perçoit 250 000 euros par mois du côté de Lyon.