PSG : Ligue 1, Ligue des champions, jeu… les grands défis de Mauricio Pochettino déjà au travail

Mauricio Pochettino n’a pas de temps à perdre. Au lendemain de sa nomination à la tête du PSG, l’Argentin a dirigé, ce dimanche, sa première séance lors de la reprise de l’entraînement, sous les yeux du président Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, avec plusieurs objectifs à relever.

L’ancien défenseur sait parfaitement où il a mis les pieds. Il connait l’exigence et les attentes autour du club parisien, même si elles sont bien plus élevées que lors de son passage en tant que joueur vingt ans plus tôt (janvier 2001-2003). Et elles ont été renforcées par la finale de la Ligue des champions en août dernier contre le Bayern Munich (1-0). Une finale que Mauricio Pochettino avait atteint un an plus tôt avec Tottenham, mais les Spurs s’étaient également inclinés contre Liverpool (2-0).

A Paris, il aura pour mission principale d'enfin conquérir cette Ligue des champions tant désirée par les Qataris depuis leur arrivée au club à l’été 2011. Et elle commencera le 16 février prochain avec un défi d’envergure contre le FC Barcelone en 8e de finale aller, avant le retour trois semaines plus tard (10 mars). Malgré un timing très serré, il n’aura déjà pas le droit à l’erreur, lui qui a signé un contrat d’un an et demi, plus une année en option.

Mais avant ce rendez-vous déjà crucial, il devra redonner un visage plus attractif à cette équipe, loin d’être emballante depuis le début de la saison, et trouver une identité de jeu qui fait cruellement défaut. Ces derniers temps, le PSG de Thomas Tuchel semblait trop se reposer sur ses individualités, livrées à elles-mêmes, pour obtenir des résultats davantage que sur son collectif. Même si le technicien allemand n’a pas été aidé par l’accumulation de blessures.

«Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens», a-t-il promis à son arrivée.

Réaffirmer la suprématie du PSG dans l'hexagone

Une manière de permettre à Paris de réaffirmer sa suprématie dans l’Hexagone, alors que le champion de France dispose d’une marge plus réduite sur ses concurrents en championnat. Après 17 journées, il occupe la 3e place de la Ligue 1 avec un point de retard sur Lyon et Lille, et a déjà concédé quatre défaites (Lens, Marseille, Monaco, Lyon).

Et ses débuts seront particulièrement scrutés, dès ce mercredi, sur la pelouse de Saint-Etienne, mal en point, et la réception de Brest trois jours plus tard avant son premier gros choc avec le Trophée des champions contre l’OM (13 janvier). Une rencontre à forts enjeux qui pourrait lui permettre de décrocher son premier titre comme entraîneur et de lancer de la meilleure des manières sa nouvelle aventure parisienne.

Son influence sera également très attendue en dehors des terrains pour convaincre notamment Neymar et Kylian Mbappé de prolonger leur contrat, mais aussi d’attirer à Paris son compatriote Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. Mais pour y parvenir, ses performances à la tête du club seront déterminantes. Et ça commence mercredi.