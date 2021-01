Course unique en son genre, le Vendée Globe 2020 représente le Graal pour tous les navigateurs solitaires. Tout au long de la course, découvrez le classement actualisé en temps réel. Au classement ce dimanche 3 janvier à 05h, Yannick Bestaven est toujours en tête de la course.

Le grand départ a été donné dimanche 8 novembre à 14h20 des Sables d'Olonne. Durant la course, cinq pointages sont communiqués chaque jour au public : à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h, 22h. Retrouvez ici le classement actualisé du Vendée Globe.

LE CLASSEMENT EN DIRECT dimanche Ă 05H

1. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) à 12.758,47 km de l'arrivée

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) Ă 266,84 km du premier

3. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) Ă 888,07 km

4. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) Ă 956,34 km

5. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) Ă 1.189,24 km

6. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) Ă 1.285,6 km

7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) à 1.286,95 km

8. Isabelle Joschke (GER/MACSF) Ă 1.312,31 km

9. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) Ă 1.316,73 km

10. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) Ă 1.397,78 km

11. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) Ă 1.420,8 km

12. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) Ă 2.032,76 km

13. Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence) Ă 2.162,12 km

14. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) Ă 2.488,12 km

15. Pip Hare (GBR/Medallia) Ă 4.637,78 km

16. Alan Roura (SUI/La Fabrique) Ă 4.662,08 km

17. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) à 4.743,45 km

18. Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 5.115,06 km

19. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) à 8.232,64 km

20. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) Ă 5.275,94 km

21. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) Ă 5.973,57 km

22. Manuel Cousin (FRA/Groupe SĂ©tin) Ă 6.689,18 km

23. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) Ă 7.662,15 km

24. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) à 7.775,12 km

25. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) Ă 9.384,99 km

26. Ari Huusela (FIN/Stark) Ă 9.761,65 km

27. SĂ©bastien Destremau (FRA/Merci) Ă 12.477,89 km

Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et FenĂŞtres) Abandon

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne) Abandon

Kevin Escoffier (FRA/PRB) Abandon

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) Abandon

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) Abandon

Samantha Davies (GBR/Initiatives-CĹ“ur) Abandon