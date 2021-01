Boxe : Tyson Fury prédit un KO rapide contre Anthony Joshua

Tyson Fury a confié dans une interview à Sky Sports lundi qu’Anthony Joshua, qu’il pourrait affronter cette année, n’était pas aussi fort qu'on le disait et qu’il le battrait facilement en deux rounds maximum.

Le tant attendu combat de boxe entre les deux Britanniques, patrons de la catégorie des poids lourds (Fury possède la ceinture WBC, Joshua les WBA, WBO, IBF et IBO), devrait avoir lieu en 2021. «Lorsque le monde reviendra à la normale (après la pandémie), c’est alors que ce combat va avoir lieu, a confié le «Gypsy King» qui n’a plus combattu depuis février 2020 et sa victoire contre Deontay Wilder à Las Vegas. Ce combat se prépare depuis longtemps. Ils m'évitent depuis longtemps et maintenant, ça doit enfin arriver.»

Dans son interview, Tyson Fury a d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas vraiment impressionné par son futur adversaire. «Je ne pense pas qu’il soit aussi bon que les gens le font croire, ou il ne croit pas qu’il est en lui-même, a-t-il expliqué sur Sky Sports. Il a un problème de confiance. Il vient de sortir de deux performances chancelantes et la boxe consiste à savoir qui est en forme et qui ne l'est pas.»

Anthony Joshua reste pourtant sur une belle victoire contre l’expérimenté vétéran Kubrat Pulev en début décembre à Londres. S’il avait perdu le tout premier combat de sa carrière contre Andy Ruiz Jr, il y a un peu plus d’un an à New York, le champion olympique 2012 s’est rattrapé depuis en remportant deux combats. Mais cela n’a pas suffi à faire changer d’avis Fury qui pense le mettre KO assez rapidement.

«Lors de ses deux derniers combats, il n’était pas en forme, a-t-il analysé. Sur le mien, je le suis (contre Deontay Wilder), donc l’élan est avec moi et je crois juste qu’il faut le sortir tôt, très tôt, peut-être même un ou deux rounds.»

Tyson Fury, âgé de 32 ans (contre 31 pour Anthony Joshua), espère que ce combat aura lieu rapidement car les deux hommes semblent être à leur meilleur niveau pour éviter de reproduire le triste Floyd Mayweather-Manny Pacquiao de 2015. «Nous avons vu le combat Mayweather-Pacquiao, nous attendions ce combat depuis 10 ans, a-t-il rappelé. Quand c'est finalement arrivé, je pense que Pacquiao loin de son meilleur niveau. Cela aurait peut-être dû arriver quatre ou cinq ans plus tôt.» Espérons donc ne pas avoir à attendre autant de temps pour le combat 100% Britannique.