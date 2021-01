Coronavirus : les coupes d’Europe de rugby annulées ?

La Champions Cup et la Challenge Cup pourraient être annulées suite à l’ampleur que prend le Covid-19 et son variant, très contagieux en Angleterre.

Après l’annonce, dimanche, du retrait de l’Aviron Bayonnais, touché dans son équipe et son staff après la réception de Leicester le 19 décembre, plusieurs clubs français pourraient faire de même et annoncer leur retrait des Coupes d’Europe si aucune évolution du protocole sanitaire n’est annoncée ce lundi lors de la réunion entre l’EPCR et les représentants du Top 14 et des championnats britanniques.

Selon Canal+, le président du club basque a invité ses pairs à boycotter les compétitions européennes. Dimanche soir, après la victoire du Stade Français contre Brive (5-21), Gonzalo Quesada s’est montré solidaire avec le staff de Bayonne. «Je comprends très bien qu'avec toutes les difficultés qu'ils ont, ils ne soient pas très motivés», a confié le manager parisien.

Les clubs hexagonaux prennent à cœur le problème et souhaitent qu’un véritable protocole renforcé soit voté. Ainsi, l’idéal serait que les tests soient effectués trois jours avant le match – contre une semaine actuellement en Europe -, comme ce qui est appliqué dans le championnat de France.

«Le rugby est devenu un problème de santé publique avec ce protocole. On espère que l’on sera entendu et que l’on pourra faire évoluer les choses. Ça me paraît juste être du bon sens», a indiqué Bernard Dusfour, président de la Ligue nationale de rugby dans Le Parisien.

Reste que l’inquiétude est telle chez les clubs de Top 14, que même avec un avis favorable de l’EPCR, il n’est pas certain que les formations françaises soient réellement prêtes à reprendre la compétition dans deux semaines.