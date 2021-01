Cristiano Ronaldo bientôt meilleur buteur de tous les temps ?

Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire du football dimanche en inscrivant ses 757e et 758e buts en carrière, lui permettant ainsi de battre le record de buts officiels de Pelé.

Grâce à ce doublé lors de la victoire de la Juventus Turin contre Udinese (4-0) en championnat, la star portugaise a donc dépassé la légende brésilienne et ses 757 buts officiels en carrière entre 1956 et 1977 avec le Santos FC et le New York Cosmos.

«Officiels» car, selon un autre décompte, l’ancienne gloire de la Seleçao aurait inscrit 1.091 buts. «Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a inscrit 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matchs et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur», a critiqué Fernando Ribeiro, membre de l’Association des chercheurs et historiens du Santos FC, club historique de Pelé.

A noter que Lionel Messi avait de son côté battu Pelé en devenant le détenteur du record du plus grand nombre de buts inscrits pour un seul club (644 avec le Barça, soit un de plus que Pelé avec Santos).

Et désormais, Cristiano Ronaldo se retrouve deuxième meilleur buteur de l’histoire derrière Josef Bican (805 buts), ancien joueur autrichien puis tchécoslovaque qui a réalisé cette performance entre 1931 et 1955.

Toutefois dans la guerre des chiffres, un autre brésilien se mêle à la bagarre : Romario. Selon certains, l’ancien attaquant du FC Barcelone, champion du monde 1994, aurait inscrit 772 buts en carrière, d’autres affirment qu’il a marqué 1.000 buts. Quoiqu'il en soit, cela n'empêchera pas Ronaldo de continuer à vouloir battre des records.