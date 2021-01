NBA : Stephen Curry en feu, le grand retour du chef ?

Plus prolifique que jamais. La vedette des Warriors de Golden State, Stephen Curry, a inscrit 62 points dimanche soir face à Portland, un record personnel qui marque son retour après une année quasi blanche en raison d'une blessure.

Trois fois champion NBA (2015, 2017 et 2018), le double MVP de la saison régulière (2015, 2016) n’a disputé que cinq rencontres l’an dernier, lors d’un exercice déjà rendu difficile par la pandémie, le départ de Kevin Durant (Brooklyn Nets) et l’absence du deuxième Splash Brother : Klay Thompson.

Cet exercice était annoncé comme celui du retour vers les sommets pour la franchise californienne. Une ambition très vite modérée par la nouvelle blessure de Thompson, forfait pour une deuxième saison de suite.

De nouveau délaissé par son compère de l’arrière, Stephen Curry peut néanmoins compter sur le retour de l’intérieur Draymond Green, qui retrouve à peine les parquets après 9 mois d’absence. En manque de rythme après une telle absence, l’intérieur californien met tout de même du baume au cœur de Curry. «On n’a pas joué ensemble depuis un moment, donc ça va demander plusieurs rencontres avant de retrouver le rythme. Ensuite, il aura de l’impact en attaque. On a besoin de tout le monde pour passer ces obstacles et pour essayer d’établir notre identité», a confié le meneur.

En attendant le retour en forme de son coéquipier, Steph a livré une prestation XXL lors de la victoire des Warriors (137-122) face aux Blazers de Damian Lillard (32 points, 4 rebonds, 4 passes) et CJ McCollum (28 points, 9 rebonds, 5 passes), dimanche.





