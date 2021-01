Pelé se revendique de nouveau meilleur buteur de l'histoire

Alors que Cristiano Ronaldo l’a dépassé la veille, Pelé a changé sa biographie sur Instagram ce lundi en indiquant qu’il était le meilleur buteur de l’histoire du football.

Le Roi ne compte pas abdiquer. Edson Arantes Do Nacimento n’a que très peu goûté lire sur tous les sites du monde qu’il avait été battu par la star portugaise de la Juventus Turin. Auteur de ses 757e et 758e buts, CR7 a dépassé d’une unité le nombre de buts inscrits par la légende brésilienne.

Sauf que selon un autre décompte, Pelé aurait inscrit plus de 1.000 buts. «Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a inscrit 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matchs et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur», avait indiqué Fernando Ribeiro, membre de l’Association des chercheurs et historiens du Santos FC, club historique de Pelé.

Contestant ce chiffre à sa manière, le Brésilien n’a pas communiqué mais a changé sa biographie sur son compte Instagram. On y voit désormais indiqué «Leading Goal Scorer of All Time (1,283)» («Meilleur buteur de tous les temps (1.283 buts)»).

La guerre des chiffres est lancée.