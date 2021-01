Transferts : Entre Chelsea et la Juventus, Olivier Giroud a tranché

Olivier Giroud est dans une position délicate. Meilleur buteur de Chelsea cette saison (9 buts), l’attaquant tricolore n’est pas toujours titulaire avec le club londonien. Malgré cette situation et l’intérêt de la Juventus Turin, il semble déterminé à poursuivre l’aventure avec les Blues.

A moins de six mois de l’Euro, l’ancien montpelliérain est face à un choix cornélien. Et il doit faire le bon pour espérer figurer dans la liste des 23 de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus lui a d’ailleurs fait comprendre qu’il devait jouer plus régulièrement s’il veut conserver sa place en équipe de France, l’incitant à changer de club au mercato d’hiver pour trouver un temps de jeu plus important ailleurs.

Et les prétendants ne manquent pas. Notamment en Italie. En quête d'un attaquant, Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventus Turin, serait prêt à accueillir le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. «Olivier Giroud pourrait nous aider, a lancé l’ancien milieu de terrain. Mais il faut poser la question aux dirigeants, ils savent mieux que moi.» Mais cet appel du pied pourrait rester sans réponse.

A six mois de la fin de son contrat, l’ancien Gunner ne se voit pas quitter Chelsea cet hiver. «La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l’année», a-t-il confié dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré.

Utilisé plus souvent par Frank Lampard ces dernières semaines, l’avant-centre français s'est montré décisif avec sept buts inscrits lors de ses cinq dernières titularisations et compte aller au bout de son bail avec la volonté de décrocher un titre. «J’ai l’ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j’ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe», a-t-il ajouté. Et il pourrait profiter de la mauvaise passe de Timo Werner, encore muet dimanche face à Manchester City (1-3) et qui reste sur 12 matchs sans trouver le chemin des filets, pour retrouver une place de titulaire et faire parler son instinct de buteur.