Vidéo : La fierté de Damien Seguin, né sans main gauche, en passant le Cap Horn sur le Vendée Globe

«Quand le rêve devient réalité». Premier skipper handisport au départ du Vendée Globe, Damien Seguin (Groupe Apicil) a franchi, la nuit dernière, le Cap Horn pour la première fois de sa vie. Un moment fort en émotion pour le navigateur nantais de 41 ans.

Il est le 4e à avoir passé ce mythique cap derrière le leader Yannick Bestaven (Maître Coq IV), son dauphin Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut). Et son exploit est d’autant plus remarquable pour sa première participation qu’il est né sans l’usage de sa main gauche, même s’il n’a jamais considéré son handicap comme rédhibitoire. Il a toujours su trouver des aménagements pour pouvoir naviguer et être performant.

Sa ténacité a été récompensée par son incroyable performance, qui l’a fait fondre en larmes. «Nous y voilà les amis ! Mon premier Cap Horn. C’est un truc de fou. Premier Cap Horn, 4e du Vendée Globe. J’en reviens à peine, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps en y repensant. Il y a eu tellement d’efforts pour en arriver là. C’est tellement dur. Il ne fait pas beau, il fait froid, mais j’y suis arrivé», s’est-il félicité dans une vidéo.

Damien Seguin est désormais lancé dans la dernière ligne droite avec la remontée de l’Atlantique vers l’arrivée aux Sables d’Olonne, qui pourrait lui réserver d’autres moments riches en émotions. «Le chemin est encore long, mais ça fait un bon bout de chemin déjà de fait, a-t-il ajouté. C’est cool. Il reste la remontée de l’Atlantique sud, l’Atlantique nord et je donne rendez-vous dans quelques semaines aux Sables d’Olonne si tout va bien.» Le rendez-vous est déjà pris.