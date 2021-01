Angleterre : 40 cas de Covid-19 enregistrés en une semaine en Premier League

Un bilan inquiétant. Pas moins de quarante joueurs et membres de staff de Premier League ont été testés positifs au Covid-19 lors des deux campagnes de tests effectuées depuis la semaine dernière, a annoncé, ce mardi, la Premier League.

Malgré ce chiffre, plus du double du nombre de cas enregistré fin décembre (18), et le retour au confinement total en Angleterre jusqu’à mi-février pour lutter contre la propagation du nouveau variant du coronavirus, le championnat va se poursuivre comme prévu.

Alors que trois rencontres ont dû être reportées la semaine dernière, le gouvernement britannique a donné son accord concernant la poursuite des compétitions professionnelles. De son côté, la Ligue s’est voulue rassurante. «Avec un faible nombre de cas positifs dans la grande majorité des clubs, la Ligue continue d’avoir confiance en ses protocoles, qui ont été approuvés par le gouvernement, pour permettre aux matches de se dérouler», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Plusieurs polémiques sont nées ces derniers jours outre-Manche après le non-respect des consignes sanitaires de plusieurs joueurs pendant les fêtes de fin d’année. Erik Lamela, Sergio Reguilon et Giovani Lo Celso, qui évoluent à Tottenham, et le joueur de West Ham Manuel Lanzini ont été photographiés participant à une fête de Noël avec familles et amis. Benjamin Mendy a, lui, reconnu avoir organisé une fête pour le Nouvel An, poussant Manchester City à ouvrir une enquête.