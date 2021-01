Conor McGregor-Dustin Poirier : «The Notorious» promet un chef-d'oeuvre à l'UFC 257

Conor McGregor, qui fera son retour dans les octogones lors de l’UFC 257 contre Dustin Poirier le 23 janvier, a annoncé une performance hors normes.

C’est l’évènement à venir de ce début d’année 2021. «The Notorious», qui avait pris sa retraite professionnelle pour la 3e fois de sa carrière l’an dernier, va donc faire son grand come-back en MMA. Un retour très attendu face à l’Américain qu’il avait déjà battu en 2014.

A l’époque, Conor McGregor (32 ans), qui compte 22 victoires pour 4 défaites, avait envoyé au tapis Dustin Poirier en moins de deux minutes. Mais ce mardi, dans un tweet, l’Irlandais a «promis un chef d’œuvre».

Est-ce que ce sera sur la durée avec un récital de coups ou une victoire encore plus rapide ? En tout cas, cela lance un peu plus les hostilités et rend encore plus croustillantes ses retrouvailles avec la cage. Le combat aura d'ailleurs lieu sur la fameuse Fight Island d'Abou Dhabi.

I promise a masterpiece. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 5, 2021

Pour rappel, McGregor, ancien patron des poids plumes et légers et qui avait notamment perdu un combat majeur contre Khabib Nurmagomedov, a disputé son dernier combat il y a tout juste un an. Une victoire en 40 secondes contre Donald Cerrone.