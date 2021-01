La star brésilienne Marta va se marier avec une coéquipière

Coéquipières en club et bientôt mariées. Légende du football féminin, la Brésilienne Marta a annoncé, en début de semaine, sa future union avec Toni Deion Pressley, qui évolue, comme elle, au sein du club d’Orlando Pride en Floride.

«C’est un autre chapitre de l’histoire que nous écrivons ensemble», a posté sur les réseaux sociaux l’attaquante, accompagnant son message de photos d’elle en compagnie de Toni Deion. En réponse, l'Américaine a posté un «oui» sur son compte.

Marta n’a en revanche pas souhaité s’étendre davantage, notamment sur les détails de la demande en mariage. «Nous souhaitons garder ces détails juste pour nous et les personnes les plus proches. Nous publions (sur les réseaux sociaux) parce que nous avons beaucoup de gens qui nous suivent et sont toujours réceptifs à notre bonheur», a-t-elle indiqué à la version brésilienne du magazine Vogue.

Les deux joueuses avaient révélé leur relation fin 2018, soit un an après l'arrivée de Marta à Orlando, où sa compagne et coéquipière évolue depuis 2016 au poste de défenseur. La date de leur mariage n’a pas été communiquée, mais elles pourraient choisir le 19 février, date de leur anniversaire à chacune.

Agée de 34 ans, Marta est considérée comme l’une des plus grandes joueuses de l'Histoire. Meilleure buteuse de la Coupe du monde avec 17 réalisations, elle a été élue à six reprises meilleure footballeuse de l’année par la Fifa.