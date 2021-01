Pourquoi LeBron James et Kylian Mbappé ont-ils échangé leurs photos de profil sur Instagram ?

LeBron James et Kylian Mbappé ont échangé lundi soir leurs photos de profil respectives avec une photo de l’autre. Une opération marketing, qui aurait été orchestrée par l’équipementier Nike.

La marque à la virgule s’apprête à sortir deux paires signatures de ses deux superstars : une pour la pratique du basket, l’autre pour le football. D’après Sportune.fr, la date de sortie est prévue pour le 7 ou le 15 janvier, selon les annonces.

«King James» fera la promotion de la LeBron 18 alors que Kylian Mbappé sera le visage de la Mercurial Superfly 7.

Le jeune champion du monde français sera également à l’honneur d’une des trois versions des chaussures de basket. La sneaker sera en majorité noire, le logo sera brodé avec du fil rouge ainsi que les initiales «KM» sur la languette.

Two of the biggest sports stars in the world combine, with Nike set to drop a special @KMbappe edition of the LeBron 18 — NBA Champion @KingJames' current signature shoe: https://t.co/x80gmGvWAR pic.twitter.com/6f0OsI2T51

— SoccerBible (@SoccerBible) January 4, 2021