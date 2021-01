PSG : Suivez en direct la conférence de presse de présentation de Mauricio Pochettino (vidéo)

Trois jours après sa nomination comme entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino sera présenté, ce mardi, à l’occasion d’une conférence de presse. Elle sera à suivre sur CNews.fr à partir de 15h.

Sur le banc du club de la capitale, l’Argentin a succédé à Thomas Tuchel, remercié pendant la trêve hivernale. Et il étrennera ses nouvelles fonctions dès mercredi avec un déplacement à Saint-Etienne en championnat. Un baptême du feu très attendu alors que le champion de France occupe la 3e place du classement de Ligue 1 avec un point de retard sur Lyon et Lille.

Pour ce rendez-vous dans le Forez, l’ancien coach de Tottenham sera privé de Neymar, toujours pas remis de sa blessure à la cheville, mais aussi de Mauro Icardi, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Alessandro Florenzi, Rafinha et Juan Bernat. Il pourra en revanche compter sur les retours de Pablo Sarabia et Abdou Diallo.

Mauricio Pochettino devrait notamment indiquer ses intentions de jeu à la tête de la formation parisienne, lui qui avait indiqué vouloir donner «une identité de jeu combative et offensive» à son équipe au moment de son intronisation. Et ses débuts seront particulièrement chargés jusqu'au 8e de finale aller de la Ligue des champions à Barcelone (16 février) avec pas moins de six matchs en janvier, dont le Trophée des champions, mercredi prochain, contre Marseille, qui pourrait lui permettre de s'offrir son premier trophée comme entraîneur.