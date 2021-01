Transferts : Le PSG prêt à «faire une grosse équipe avec Messi» et Sergio Ramos ?

Les situations de Lionel Messi et Sergio Ramos agitent le monde du football. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de FC Barcelone et le défenseur du Real Madrid sont libres de se signer dans le club de leur choix depuis le 1er janvier. Et ils pourraient tous les deux évoluer au PSG la saison prochaine, selon l’émission espagnole El Chiringuito.

Après avoir effectué l’ensemble de leur carrière en Espagne, Lionel Messi (33 ans) et Sergio Ramos (34 ans) pourraient se laisser tenter par une aventure en France, n’étant pas insensibles à l’intérêt porté par le club de la capitale. C'est en tout cas que ce qu'aurait laissé entendre le capitaine du Real Madrid à son président lors d’un entretien privé.

Alors que les négociations pour une prolongation avaient été entamées, autour d’un contrat de deux ans avec le même salaire la première année et une réduction de 10% la seconde, Ramos aurait fait savoir à Florentino Pérez qu’il n’acceptait pas cette proposition et qu’il allait désormais écouter les offres des autres clubs.

Parmi elles, celle émanant de Paris, qui serait prêt à frapper un grand coup avec l’ancien Sévillan et le sextuple Ballon d’or argentin. «Au PSG, on m’a dit qu’ils allaient faire un grosse équipe avec Messi et moi», aurait-il confié à son président à en croire le programme ibérique, qui avait déjà annoncé l’arrivée de Messi chez le champion de France.

Coup de pression ou réelle volonté de partir ? Une chose est sûre, Sergio Ramos, comme Lionel Messi, ne manque pas de prétendants. Pep Guardiola et Manchester City sont également sur les rangs pour l’attirer dans le nord de l’Angleterre. Et les spéculations autour de son avenir et celui de numéro 10 du Barça devraient se multiplier jusqu'à l'annonce de leur choix.