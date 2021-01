Belgique : il débarque à l'entraînement avec le maillot du club rival pour être transféré avant de finalement s'excuser

Un joueur du Royal Antwerp (Belgique) s’est présenté à l’entraînement avec le maillot d’Anderlecht, le club rival, pour confirmer ses envies de départ. Pris à partie sur les réseaux sociaux, il a présenté ses excuses.

Didier Lamkel Zé n’a pas fait dans la demi-mesure. L’attaquant camerounais (24 ans), qui souhaite rejoindre la Grèce et le club du Panathinaikos entraîné par Laszlo Bölöni, est arrivé vêtu du maillot des «Mauves», floqué du buteur Bolasie, à l’entraînement lundi.

| Belgique





| Scène incroyable hier matin au centre d'entraînement du Royal Antwerp quand Didier Lamkel Zé a débarqué avec un maillot d'Anderlecht.





| L'équipe de sécurité lui a refusé l'entrée après l'annulation de l'entraînement.





| @sportwereld_be pic.twitter.com/KunfqAuK41 — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) January 6, 2021

Refoulé du centre après une altercation avec les vigiles, il a de nouveau été recalé mardi. Frédéric Leidgens, manager du club, lui a signifié qu’il n’était pas le bienvenu. Il a finalement été autorisé à participer à une séance.

Mais face à la polémique grandissante, Didier Lamkel Zé a publié une vidéo dans laquelle il a présenté ses excuses aux supporters.

Persoonlijke mededeling van Didier Lamkel Zé: pic.twitter.com/6jEj6F4BhD — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 5, 2021

«Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais la tête ailleurs avec le transfert qui ne s'est pas passé pour moi, a confié le joueur. Vous devez me comprendre, j’ai beaucoup de choses en tête pour le moment. Je veux m’excuser auprès du club et des supporters car ils sont fantastiques et m’ont toujours soutenu. Ce n’est pas facile pour moi en ce moment. Pourtant, je reste disponible pour le club. Si le nouvel entraîneur a besoin de moi, je serai là.»