Boxe : le Français Sofiane Oumiha rejoint l’écurie de Tyson Fury

Sofiane Oumiha a annoncé ce mercredi qu’il allait signer son premier contrat professionnel avec Frank Warren, également promoteur du champion WBC des lourds Tyson Fury.

Le boxeur français, vice-champion olympique des légers en 2016 à Rio, a indiqué qu’il allait passer le cap et faire son entrée dans le monde professionnel, lui qui était resté amateur après avoir brillé aux yeux du monde entier au Brésil.

«J’ai fait le choix après les JO de Rio de rester en boxe olympique parce que j’ai toujours le rêve olympique en moi, mais le Covid et l'incertitude entourant la tenue des Jeux de Tokyo ont tout remis en question, a-t-il expliqué à l’AFP. Le temps passe et je me dis qu'il faut que je passe chez les pros. C'est un double projet sportif excitant et ce serait beau de pouvoir performer en boxe olympique tout en passant professionnel.»

Agé de 26 ans, le Toulousain, qui faisait partie de la «Team Solide» en compagnie de la génération dorée française (Souleymane Cissokho, Tony Yoka, Sarah Ourahmoune ou encore Estelle Mossely), rêve en effet de décrocher lors à Tokyo l’été prochain (23 juillet - 8 août).

Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de sa génération a été contacté en septembre dernier par le clan de Frank Warren, qui a notamment sorti Prince Naseem Hamed, Ricky Hatton, Frank Bruno ou encore Amir Khan et s'occupe des combats de Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC des poids lourds. Son contrat devrait être signé très prochainement. Et dans la foulée, un premier combat professionnel devrait être programmé.

«L’idée serait de faire un championnat du monde d'ici à 2-3 ans, a expliqué Sofiane Oumiha, champion du monde en 2017. La boxe amateur et la boxe pro, ce sont deux mondes différents, mais si j'ai battu Teofimo Lopez (champion du monde unifié des légers) à Rio, je peux le faire aussi en pro. Mais il faut être structuré, en avoir envie, se faire mal et ne pas brûler les étapes.»