Ligue 1 : Le PSG accroché pour le premier match de Pochettino, Lyon et l’OM s’imposent, Lille battu

Débuts mitigés pour Mauricio Pochettino. Pour le premier match de l’Argentin sur le banc, le PSG a été tenu en échec, ce mercredi, à Saint-Etienne (1-1) au terme d’une rencontre poussive. Dans le même temps, Lyon et Marseille ont respectivement battu Lens (3-2) et Montpellier (3-1), alors que Lille s’est incliné face à Angers (1-2) lors de cette 18e journée de Ligue 1.

Mauricio Pochettino n’a pas imité ses prédécesseurs sous l’ère QSI (Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel) qui s’étaient tous imposés pour leur première rencontre à la tête de l’équipe parisienne. Pour son baptême du feu dans le froid de Geoffroy-Guichard, quatre jours après sa nomination et seulement trois entraînements, l’ancien défenseur a vu ses joueurs être accrochés par les Verts sans montrer un visage radicalement différent que sous les ordres de Thomas Tuchel.

Il avait pourtant innové avec le positionnement de Marco Verratti. Comme attendu, l’ancien coach de Tottenham, confronté à de nombreuses absences (Neymar, Kimpembe, Florenzi, Rafinha, Paredes…), avait choisi de titulariser l’international italien en meneur de jeu. Et le n°6 parisien, très actif, a été à l’origine de l’égalisation de son compatriote Moïse Kean (22e).

Mais le champion de France a éprouvé des difficultés dans l’animation offensive, dans le sillage d'un Kylian Mbappé très discret, et a souvent été bousculé par la formation stéphanoise très entreprenante, malgré des situations en fin de match qui auraient pu permettre aux coéquipiers de Marquinhos de décrocher les trois points. Mais Kean (71e), Angel Di Maria (76e) et Pablo Sarabia (91e) ont soit buté sur Jessy Moulin, soit expédié le ballon au-dessus de la cage.

Ils ont néanmoins su faire preuve de caractère pour réagir rapidement à l’ouverture du score de Romain Hamouma (19e), qui a profité d’une grossière erreur défensive et d’une perte de balle plein axe d’Idrissa Gueye pour tromper Keylor Navas très sollicité. Le gardien costaricien a même évité le pire à son équipe et nouvel entraîneur avec plusieurs arrêts décisifs (9e, 43e, 65e). Avec ce résultat et la prestation de sa formation, Mauricio Pochettino a pu mesurer tout le travail qui lui reste à accomplir.

Malgré ce résultat nul, le PSG remonte à la deuxième place du classement avec la défaite de Lille, surpris à domicile par Angers (1-2). Mais le club de la capitale compte désormais trois points de retard sur Lyon seul en tête du championnat grâce à son succès contre Lens (3-2). Et le club rhodanien pourrait décrocher le titre honorifique de champion d’automne en cas de victoire ou de nul, samedi, à Rennes.

De son côté, l’OM, qui restait sur trois matchs sans succès, s’est relancé lors de la venue de Montpellier (3-1) au stade Vélodrome, où une centaine de supporters s'étaient rassemblés deux heures avant le coup d'envoi pour réclamer le départ du président Jacques-Henri Eyraud. Avec ses trois points, les Olympiens, qui ont deux matchs en retard, se repositionnent dans le haut du classement. De quoi promettre une deuxième partie de saison haletante et indécise.