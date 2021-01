OM : des incidents devant le Vélodrome avant le match contre Montpellier (vidéo)

Des incidents ont éclaté, ce mercredi, devant le stade Vélodrome avant la rencontre de Ligue 1 entre Marseille et Montpellier. Une centaine de supporters se sont rassemblés devant l’antre olympienne pour réclamer la démission de Jacques-Henri Eyraud.

Le président marseillais est dans l’œil du cyclone. Ses propos dans le courant du mois de décembre ne passent toujours pas dans les rangs des fans de l’OM qui ont manifesté leur colère aux abords du stade.

Plusieurs fumigènes ont été craqués, des chants contestataires ont été scandés et une banderole a été déployée pour demander le départ d’Eyraud en place depuis octobre 2016. Averties de cette action et présentes sur place, les forces de l’ordre ont rapidement dispersés les protestataires, en utilisant notamment des gaz lacrymogènes.

Lors de l’une de ses dernières sorties médiatiques, le président olympien avait regretté qu'un trop grand nombre de Marseillais étaients présents au sein du club. «Quand je suis arrivé à l’OM, j’ai été frappé de voir que 99 % des collaborateurs du club étaient marseillais. C’est un danger et c’est un risque», avait-il notamment déclaré.

Et d’ajouter : «Pourquoi je dis ça ? Parce que j’étais là depuis quelques mois et il se trouve qu’on a eu une série de deux défaites consécutives et j'ai vu à quel point les visages se refermaient, les dépressions étaient proches. En termes de productivité, l’impact d’une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs était fort, et cela, ça ne va pas». Des propos restés en travers de la gorge des supporters de l’OM.