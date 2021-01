PSG : Baptême du feu pour Mauricio Pochettino à Saint-Etienne

Déjà les choses sérieuses pour Mauricio Pochettino. A peine quatre jours après sa nomination, à la place de Thomas Tuchel, et seulement trois entraînements, l’entraîneur argentin va connaître, ce mercredi, son premier match à la tête du PSG avec un déplacement à Saint-Etienne pour la 18e journée de Ligue 1.

Un baptême du feu très attendu, mais rendu piégeux par l’absence de plusieurs joueurs. Malgré la trêve, Paris n’en a pas encore fini avec les blessures et l’ancien entraîneur de Tottenham sera privé de nombreux éléments dans le Chaudron. Notamment de Neymar, pas encore remis de blessure à la cheville, mais aussi de Mauro Icardi, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Alessandro Florenzi, Rafinha et Juan Bernat.

Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir comment il compte utiliser le Brésilien, ainsi que son identité de jeu. Il a néanmoins réaffirmer lors de sa présentation sa volonté de «gagner avec la manière, avec style». Et pour sa première composition d’équipe, Pochettino devrait réserver une surprise avec la titularisation de Marco Verratti dans un rôle plus offensif.

Dans un schéma en 4-3-3, l’international italien pourrait évoluer en position de numéro 10, avec à ses côtés Idrissa Gueye et Ander Herrera, derrière le trio d’attaquants composé de Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Moïse Kean. Une manière de s’adapter à la situation avec les nombreuses absences, mais aussi d’imposer d’entrée des choix forts propres à lui-même et d’imprimer son autorité, qui a déjà pu se vérifier au cours des premiers entraînements.

Mais il ne peut se permettre de tout chambouler et de faire trop d’expérimentations, car Paris a moins de marge de manœuvre sur ses concurrents cette saison. Avec quatre défaites (Lens, Marseille, Monaco, Lyon), les coéquipiers de Marquinhos, conforté dans son rôle de capitaine, occupent la 3e place du classement avec un point de retard sur Lyon et Lille et ne peuvent plus se permettre de perdre des points en route.

Il sera également question de monter en puissance jusqu’au 8e de finale aller de la Ligue des champions à Barcelone (16 février). Un objectif clairement affiché par Mauricio Pochettino. «La Ligue des champions est un objectif pour nous, c’est la plus grosse compétition, a-t-il insisté. Les premiers matchs sont dans un mois. Aujourd’hui, nous sommes en construction, et avec le retour des joueurs indisponibles, nous aurons un effectif incroyable et nous serons prêts pour le match contre Barcelone». Cela passe aussi par des résultats. Dès ce mercredi à Saint-Etienne.