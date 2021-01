Chantage à la sextape : Karim Benzema renvoyé devant le tribunal correctionnel

Karim Benzema a été renvoyé, ce mercredi, en correctionnelle dans l’affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, qui a éclaté en octobre 2015, pour «complicité de tentative de chantage». L’attaquant français est soupçonné d’avoir incité son ancien coéquipier en équipe de France à payer des maîtres-chanteurs qui le menaçaient de dévoiler une vidéo intime.

Il sera jugé avec quatre autres personnes, également renvoyés devant le tribunal correctionnel de Versailles pour «tentative de chantage» et «abus de confiance» aussi pour l’un d’entre eux. «Nous ne sommes malheureusement pas surpris. Il s’agit d’une décision aussi absurde que prévisible», a réagi son avocat Me Sylvain Cormier, dénonçant un «acharnement» contre son client, qui avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pendant quatre mois.

Ce renvoi devant le tribunal correctionnel constitue en revanche «la suite logique de l’instruction qui a parfaitement établi la participation des différentes personnes», a estimé Me Paul-Albert Iweins, conseil de Mathieu Valbuena,

Ce procès est un nouveau volet dans une affaire qui a connu plusieurs rebondissements et de nombreux recours. Elle a surtout été un tournant dans la carrière de Karim Benzema. Notamment en équipe de France. Malgré ses performances avec le Real Madrid, il n’a plus été appelé chez les Bleus par Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore n’a très peu goûté à une interview à quelques mois de l’Euro 2016 dans l’Hexagone, dans laquelle Benzema l’accusait d’avoir cédé «à la pression d’une partie raciste de la France.»