Coronavirus : les athlètes vaccinés en priorité pour sauver les JO de Tokyo ?

Selon un membre du CIO, les JO de Tokyo, qui font encore face aux menaces de report ou annulation, auront lieu si les athlètes sont vaccinés en amont.

Décalés à l’été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques, qui doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août prochains dans la capitale japonaise, ne sont pas encore totalement assurés d’avoir lieu. Entre les craintes d’une nouvelle vague et les réticences des habitants de Tokyo à accueillir une foule de personnalités du monde entier, les risques sont nombreux.

Mais mercredi, Dick Pound, éminent membre du Comité international olympique et ancien vice-président, a confié à Sky Sports que les sportifs pourraient être parmi les personnes à vacciner en priorité contre le coronavirus dans les prochains mois afin que les Jeux puissent avoir lieu.

Le CIO réfléchit beaucoup

«Au Canada, où nous pourrions avoir 300 ou 400 athlètes - pour prendre 300 ou 400 vaccins sur plusieurs millions afin que le Canada soit représenté à un événement international de cette envergure, de ce caractère et de ce niveau - je ne pense pas que cela susciterait un quelconque tollé dans le public, a expliqué le Canadien. Il s’agit d’une décision que chaque pays doit prendre et il y aura des gens qui diront qu'ils font la queue, mais je pense que c'est la façon la plus réaliste de procéder.»

Si pour le moment, il n’est pas question de donner la priorité aux athlètes mais aux personnes vulnérables et aux personnels soignants, l’idée est grandement étudiée par le CIO qui veut également tenter d’aider les sportifs issus de pays où «il est peu probable qu’il y ait un vaste programme de vaccination avant l’été.»

Il y a quelques jours, Thomas Bach, président de l’instance avait d’ailleurs insisté sur le fait que les athlètes ne seraient pas prioritaires. Des propos appuyés par Andy Anson, directeur général du comité olympique britannique. «Il viendra un moment, espérons-le à la fin du printemps-été avant les Jeux Olympiques, où les athlètes pourront être vaccinés, a-t-il indiqué. Mais nous le ferons quand c'est approprié et quand le gouvernement le jugera approprié.»

Pour rappel, environ 11.000 athlètes sont attendus à Tokyo pour les JO l’été prochain.