F1 : où en est la prolongation de Lewis Hamilton ?

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, n’a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes. Les négociations seraient au point mort.

Verra-t-on le Britannique sur la grille de départ de la prochaine saison de F1 ? En fin de contrat avec son écurie de toujours depuis le 31 décembre dernier, Lewis Hamilton n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation avec la marque allemande.

Selon la presse anglaise, celui qui vient d’entrer dans le cercle très fermé des sportifs anoblis par la reine d’Angleterre Elisabeth II, et qu’il faudra désormais appeler «Sir Lewis Hamilton», aurait des exigences financières un peu trop élevées. A en croire le Daily Express, il souhaiterait une revalorisation à hauteur de 40 millions d’euros annuels (il est actuellement le pilote le mieux payé) assorti d’un bonus de 10% de la manne financière remportée par Mercedes selon les résultats sportifs. A titre d’exemple, en 2020, la firme allemande a touché près de 145 millions d’euros. Hamilton aurait reçu 14,5 millions d’euros avec ce bonus.

AMG One et George Russell

En plus de ces millions, le recordman de pole positions (98) et de victoires (95) aimerait se voir offrir une AMG One, la toute dernière production limitée de Mercedes. Il s’agit d’une hypercar en série limitée dont la motorisation est directement dérivée de celle des monoplaces de Formule 1.

Enfin, dernier point – peut-être le moins compliqué et le plus appréciable -, Lewis Hamilton (36 ans) voudrait jouer un rôle majeur chez Mercedes, notamment dans sa transition vers l’électrique.

Le problème de ces envies, c’est qu’elles n’auraient pas bonne presse chez Daimler, maison-mère de Mercedes qui se prépare à un grand plan social prochainement. Et si Ineos, détenteur d’un tiers du capital, est prêt à faire un effort, Mercedes serait déjà en train de chercher un nouveau plan.

Et Toto Wolff aurait l’idée de rapatrier George Russell, qui avait suppléé à merveille Lewis Hamilton forfait lors du Grand Prix de Sakhir car positif au Covid-19. Le contre-la-montre est lancé.