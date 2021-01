Ligue 1 : Lyon peut-il être champion ?

En tête de la Ligue 1, avec trois points d’avance sur le PSG et Lille, Lyon peut décrocher le titre honorifique de champion d’automne, ce samedi, à Rennes lors de la 19e journée. Avant de rêver plus grand et d’être sacré champion de France pour la 8e fois de son histoire en mai prochain ?

Rudi Garcia veut y voir comme un signe. Le changement d’entraîneur à Paris est peut-être une aubaine pour l’OL de conquérir un titre qui échappe au club rhodanien depuis 2008. Le coach n’a en effet pas oublié que la dernière fois que la formation parisienne a changé de technicien en cours de saison, en janvier 2011, elle n’a pas été sacrée. «Il y a quelques années, Montpellier avait dû être champion quand le PSG avait remercié Antoine Kombouaré (remplacé par Carlo Ancelotti, ndlr) à la trêve», a rappelé Garcia, en commentant l’arrivée de Mauricio Pochettino en remplacement de Thomas Tuchel. Et il se verrait sûrement bien imiter l’équipe héraultaise, même s'il se refuse d'en parler pour le moment.

A bientôt mi-championnat, il a des raisons d’y croire. Après un début de saison poussif, avec une victoire en cinq journées, l’OL a trouvé la bonne carburation. Depuis son unique revers mi-septembre à Montpellier (2-1), le club présidé par Jean-Michel Aulas reste sur une série de quinze matchs sans défaite. Il la doit autant à sa puissance offensive, incarnée par Memphis Depay et Karl Toko Ekambi auteurs de plus de la moitié des buts lyonnais (19 sur 37) qu’à sa solidité défensive (3e meilleure défense de l’Hexagone) et l’absence de Coupe d’Europe.

Absent de la scène européenne pour la première fois depuis 1996, Lyon a su en tirer bénéfice en se consacrant entièrement à la L1 avec un calendrier moins chargé par rapport à ses poursuivants Paris et Lille, respectivement en lice en 8e de finale de la Ligue des champions et 16e de finale de la Ligue Europa. Au fil des rencontres, un collectif semble être né et ne cesse de monter en puissance. Et même confronté à des absences, Rudi Garcia a toujours su trouver la solution grâce à la richesse et l’équilibre de son effectif. Comme mercredi face à Lens (3-2). «Nous avions quatre absents importants, mais cela ne s’est pas vu alors que durant une heure nous avons joué avec beaucoup de mouvement avec un Lucas Paqueta éblouissant», s’est-il félicité à l’issue de la rencontre.

QUel avenir pour Memphis depay ?

Arrivé cet été pour 20 millions d’euros en provenance de l'AC Milan, le Brésilien est d’ailleurs l’une des révélations de cette première partie de saison, au même titre que son compère Tino Kadewere, régulièrement décisif. Si le mercato estival a plutôt été réussi, reste à savoir comment les dirigeants lyonnais vont gérer le mercato hivernal. Notamment le cas Depay. En fin de contrat en juin prochain, son avenir est incertain. Rudi Garcia s’est toutefois voulu rassurant à son sujet.

«Autant il y avait des raisons d’être inquiet en été, autant il n’y en a plus en hiver. On a une équipe de Lyon première au classement. Si on a atteint ce classement, c’est grâce à l’effectif dans son entièreté qui travaille bien. À part les joueurs qui ne sont jamais dans le groupe et la possibilité pour Jean Lucas d’être prêté, on est d’accord en interne pour qu’il n’y ait pas de départ. Je suis vraiment tranquille par rapport à ça », a-t-il assuré.

De son côté, le Néerlandais, auteur d’un doublé face aux Lensois, s’est montré un peu plus évasif. «Je suis concentré sur ce que je fais ici. Je ne veux pas faire de déclarations pour le moment. Je ne veux pas faire de langue de bois. J’aime le président de tout mon cœur. Je sais ce qui s’est passé les quatre dernières saisons. Profitons de ma présence ici peut-être jusqu’à la fin de la saison, a-t-il confié. On a une grande équipe c’est tout ce que j’ai à dire». Une équipe qui compte 39 points après 18 journées et qui réalise son meilleur départ depuis 2007-2008. Saison de son dernier sacre.