Tyson Fury-Anthony Joshua : l'Angleterre confinée, où aura lieu le grand combat ?

Tyson Fury et Anthony Joshua, qui doivent s’affronter pour l’unification des ceintures des poids lourds prochainement, vont devoir trouver un lieu hors Royaume-Uni suite au nouveau confinement pour cause de pandémie de Covid-19.

Alors que les clans des deux Britanniques détenteurs à deux de toutes les ceintures de la prestigieuse catégorie de boxe (Joshua a les WBA, IBF, WBO et IBO, Fury la WBC) sont en pleins pourparlers sur les termes financiers, c’est désormais un nouveau lieu qu’ils cherchent pour la tenue du grand combat tant attendu par la planète.

En effet, la perspective de voir l’affrontement être organisé au Royaume-Uni tombe de plus en plus à l’eau à cause du nouveau confinement instauré et de la situation compliquée liée à la pandémie de coronavirus.

Si le premier des deux combats entre Anthony Joshua et Tyson Fury pourrait avoir lieu en mai, il sera compliqué d’avoir l’autorisation de laisser 90.000 personnes venir y assister à Wembley, ce que souhaite Eddie Hearn, le promoteur de Joshua.

Ainsi, la solution, selon plusieurs sources citées par le Daily Mail, serait de délocaliser le combat en Arabie Saoudite, là où «AJ» (31 ans) avait repris ses ceintures à Andy Ruiz Jr – qui l’avait battu six mois plus tôt - en décembre 2019. Autres destinations possibles, Singapour, Dubaï, le Qatar, les Etats-Unis ou encore la Chine.

Pour rappel, la répartition financière devrait être simple : 50-50 pour le premier combat et 60-40 lors du match revanche.

