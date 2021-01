«J'aurais aimé prendre Maradona mais il est mort» : Raymond Domenech blague sur le mercato du FC Nantes

Une punchline dont il a le secret. Récemment nommé entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a manié l'ironie ce vendredi en conférence de presse lorsqu'il a été interrogé sur le mercato. «J'aurais aimé prendre Maradona mais il est mort», a plaisanté l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Une façon pour lui d'éluder la question d'un journaliste sur le choix du joueur de l'Olympique lyonnais Jean Lucas d'être prêté à Brest, plutôt qu'à Nantes.

«Je n'ai pas suivi les péripéties. Il n'est pas chez nous, il est à Brest. Il est à Brest. Point. C'est comme ça, c'est la réalité», avait d'abord répondu le coach de 68 ans, avant de lancer sa boutade sur la légende du football argentine, décédée le 25 novembre dernier à l'âge de 60 ans, d'un arrêt cardiaque.

«Le mercato pour moi, et tous les entraîneurs le disent, c'est une plaie», a-t-il enchaîné, visiblement pas très fan du mercato d'hiver, qui s'est ouvert le 2 janvier dernier. «C'est un truc où on casse le groupe parce qu'on ramène des joueurs qui ne jouaient pas ailleurs, et qui ne sont pas au-dessus. Le mercato pour faire venir quelqu'un qui est très au-dessus, c'est bien. Mais je suis très réservé sur cette période», a-t-il poursuivi, à la veille du déplacement de son équipe à Montpellier.