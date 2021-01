Un combattant UFC arrêté pour avoir poignardé ses soeurs en pleine nuit

Le combattant de l'UFC Irwin Rivera a été arrêté hier pour avoir poignardé ses deux sœurs à Boynton Beach, en Floride.

Selon un rapport d'incident obtenu par le site ESPN, le sportif de 31 ans a été inculpé de deux chefs de meurtre prémédité au premier degré. Il a été arrêté par le département de police de Boynton Beach et est détenu sans caution.

Les policiers de Boynton Beach ont trouvé deux femmes - l'une âgée de 22 ans et l'autre âgée de 33 ans - vivantes mais avec de multiples coups de couteau. La plus jeune avait des blessures au dos, à la tête et au bras. L'aînée avait des blessures au dos, au visage, aux bras et aux mains. Elles ont été transportées à l'hôpital.

«J'ai tué mes sœurs»

Dans le rapport, l'une des sœurs a déclaré à la police qu'elles dormaient dans la chambre d'ami d'Irwin Rivera quand ils les a réveillées en les poignardant à plusieurs reprises avec un couteau.

Des documents montrent qu'Irwin a fui les lieux mais a ensuite été arrêté et a avoué à la police : «J'ai tué mes sœurs». La police a déclaré que l'athlète, qui avait utilisé un «couteau de poing américain», avait déclaré aux autorités qu'il croyait avoir tué ses sœurs et qu'il l'avait fait parce que c'était son but, qui lui avait été dicté par une «puissance supérieure».

Dans un communiqué, l'UFC a déclaré qu'elle enquêtait sur la situation «extrêmement troublante» et qu'elle n'offrirait pas de combat à Rivera pour le moment.

«L'UFC est au courant du récent incident impliquant Irwin Rivera et a par la suite reçu des informations de sa direction selon lesquelles il avait un comportement résultant de problèmes de santé mentale», indique le communiqué de l'UFC. «Les allégations sont extrêmement troublantes et l'organisation recueille actuellement des informations supplémentaires. L'enquête est en cours et toutes les prochaines étapes potentielles, y compris des mesures disciplinaires ou des soins médicaux, seront déterminées à l'issue de la déclaration.»

Irwin Rivera est l'ancien champion des poids coq du Titan FC. Il a combattu récemment en septembre, mais a perdu face à Andre Ewell.