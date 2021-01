Biathlon : Les Bleus vainqueurs du relais mixte simple d’Oberhof

Deuxième victoire de la saison pour l’équipe de France de biathlon. Julia Simon et Emilien Jacquelin ont remporté, ce dimanche, le relais mixte simple d’Oberhof (Allemagne), théâtre de la 5e étape de la Coupe du monde.

Le duo français a réalisé la course presque parfaite. Auteurs de seulement trois fautes sur le pas de tir (37 sur 40), Julia Simon et Emilien Jacquelin ont longtemps été à la lutte avec la Norvège. Mais ils ont profité de la défaillance de leurs rivaux derrière la carabine, notamment de Tiril Eckhoff contrainte d’effectuer trois tours de pénalité après avoir complétement craqué sur son deuxième passage au tir, pour s’imposer devant la Suède et la Norvège, qui a finalement dû se contenter de la 3e place.

Ce succès, quelques heures après la 3e place des Bleus sur le relais mixte, s’ajoute à la victoire de Quentin Fillon Maillet décrochée sur la poursuite d’Hochfilzen en début de saison. Il est aussi une revanche pour Emilien Jacquelin, qui avait sabordé les deux premiers relais des Bleus en Coupe du monde, en craquant totalement sur le pas de tir (8e à Kontiolahti, 6e à Hochfilzen). «On a montré que l’on savait apprendre de nos erreurs. On a fait preuve d’expérience et d’intelligence. Ce sont des courses sur lesquelles on peut s’appuyer», a-t-il déclaré.

«On a ce point commun avec Julia d’avoir un tir rapide et un engagement nécessaire pour briller sur un single mixte. C’était déjà le cas par le passé, on était allé chercher des médailles aux Championnats d’Europe ensemble sur ce format. On se connaît bien, on connaît nos forces et nos faiblesses. Et on aura les armes pour jouer aux Mondiaux (du 10 au 21 février à Pokljuka, ndlr)», a ajouté le Grenoblois

En attendant, Emilien Jacquelin, Julia Simon et les Tricolores ont rendez-vous, à partir de mercredi, toujours à Oberhof, pour la 6e étape avec au programme un sprint (hommes et femmes), un relais (hommes et femmes) et une mass start (hommes et femmes).