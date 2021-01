Prix d'Amérique legend race 2021 : «nous tentons un coup de poker avec Bahia Quesnot», annonce Junior Guelpa

Elle fait partie des solides outsiders pour le prochain Prix d’Amérique legend race. Bahia Quesnot, la mère courage du trot français, peaufine actuellement sa préparation au côté de son entraîneur-driver Junior Guelpa, qui a bien voulu livrer ses confidences à CNEWS.

A trois semaines du Prix d’Amérique legend race 2021, comment va Bahia Quesnot ?

Elle a bien récupéré de sa dernière course. Nous avons décidé de courir le Prix de Cornulier, au trot monté, pour lui permettre de bénéficier d’une dernière course rythmée une semaine avant de disputer le Prix d’Amérique. C’est un vrai coup de poker mais aussi la meilleure préparation possible pour elle, selon moi.

Peut-on imaginer la voir jouer les premiers rôles le 31 janvier prochain ?

On va faire en sorte qu'elle soit parfaitement préparée pour obtenir le meilleur résultat possible. Il faudra compter sur un bon parcours, mais ma jument n’a rien à prouver, elle a déjà montré dans le passé qu’elle était capable de réaliser de belles choses dans des courses de très haut niveau.

Comment décrieriez-vous son style ?

Son activité cardiaque est impressionnante : plus elle fait des efforts, plus elle en redemande. Qu’elle soit ferrée ou déferrée, Bahia Quesnot ne triche jamais. La preuve, lors de ses 17 dernières courses, elle a pris une allocation à chaque fois. C’est une mère courage qui apprécie particulièrement quand il y a beaucoup de rythme dans les courses.

Sa 3e place dans la qualif 1 du Prix d'Amérique races Zeturf (Prix de Bretagne) vous a-t-elle surpris ?

Vu son âge avancé, plutôt que d’intensifier véritablement le travail à l’entraînement, nous avions prévu de courir une bonne partie des courses qualificatives pour peu à peu la mettre en jambes en vue du Prix d’Amérique. La voir accrocher la 3e place lors de la première qualification a constitué en effet une petite surprise. Sans être à 100% et ferrée, elle a livré une belle prestation ce jour-là.

Vous la dirigez seulement depuis l’hiver 2018. Comment s’est passée son arrivée dans votre écurie ?

J’ai rencontré son propriétaire en 2015 ou 2016, par l’intermédiaire d’un ami en commun, Cédric Herserant qui entraînait alors la jument. En 2018, son entourage a pensé qu’un changement d’air lui serait bénéfique. Il a alors été décidé de l’envoyer chez moi dans le sud, où j’étais basé à l’époque, pour qu’elle fasse le meeting de Cagnes.

Et la réussite a été immédiate…

Bahia Quesnot est arrivée un mardi, n’a pas mangé jusqu’au vendredi puis a remporté facilement sa course le dimanche bien qu’elle soit diminuée. Ce jour-là, je me suis dit qu’elle avait quelque chose de spécial. Je crois que le soleil du sud lui a fait le plus grand bien !

La perspective de retenter un jour votre chance à l’Elitloppet vous séduit-elle ?

Pour cela, il faudrait d’abord que l’on nous invite, ce qui dépendra de ses prochaines performances ! En 2019, la jument était en chaleur et n’avait pu réaliser une grande course. En tout cas, je reste persuadé que le type de la piste (plate), la courte distance (1.609 mètres) et que le format (deux batteries suivies de la finale disputée deux heures plus tard), lui sont favorables.