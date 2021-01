Trophée des champions : Neymar va-t-il jouer contre l’OM ?

Blessé à la cheville, le 13 décembre dernier, lors de la défaite contre Lyon (0-1), Neymar n’a toujours pas renoué avec la compétition, ni repris l’entraînement collectif avec le PSG. Et sa présence pour le Trophée des champions, ce mercredi, contre l’OM est plus qu’incertaine.

A un peu plus d’un mois du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone, Paris ne veut prendre aucun risque avec le Brésilien. S’il a «repris la course et poursuit son travail physique individuel», selon le dernier point médical du club de la capitale, il n’a pas pu reprendre l’entrainement avec le reste de l’effectif parisien et n’était pas dans le groupe pour affronter, samedi, Brest en championnat (victoire 3-0).

Difficile dans ces conditions, d’imaginer le numéro 10 parisien être à Lens pour défier Marseille. Interrogé à ce sujet à l’issue du succès face à la formation brestoise, Mauricio Pochettino a préféré se montrer évasif. «On ne sait pas encore pour le moment, on va voir dans les prochains jours l’évolution de la situation de chacun des joueurs qui sont dans un processus de récupération. On analysera avec le staff médical. On prendra une décision tous ensemble concernant les joueurs impliqués. On verra bien dans les prochains jours. Cela évolue jour après jour», a simplement indiqué l’entraîneur argentin.

Après Alessandro Florenzi, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa, tous entrés en jeu contre le Stade Brestois, l’ancien coach de Tottenham pourrait en revanche compter sur les retours de Danilo Pereira et Leandro Paredes pour cette rencontre à la saveur toujours particulière. Et l’ancien capitaine parisien le sait parfaitement. «Je sais ce que ce match signifie. Ce match contre Marseille, c’est comme un derby. Il faut le jouer avec le cœur, avec la passion. Souvent, cela se joue au mental. C’est un match avec une passion énorme. J’ai eu la chance d’en jouer plusieurs et j’ai toujours pris plaisir», a-t-il confié.

Avant d’ajouter : «Quand on est le PSG, on doit gagner. C’est dommage de ne pas avoir nos supporters dans le stade car c’est toujours une ambiance particulière. Là, il y a un titre en jeu et c’est une opportunité pour le club de gagner.» Avec ou sans Neymar.