Vidéo : Quand Hubert Auriol avait terminé une étape du Dakar avec les deux chevilles cassées

Les images avaient bouleversé la France entière. En 1987, Hubert Auriol, décédé ce dimanche à l'âge de 68 ans, avait terminé une étape du Paris-Dakar avec les deux chevilles cassées, après une lourde chute qui l’avait contraint d’abandonner en larmes.

Déjà vainqueur en 1981 et 1983, «l’Africain», comme il était surnommé, fonçait vers un troisième succès sur le célèbre rallye-raid. Avec une douzaine de minutes d’avance sur Cyril Neveu, rien ne semblait pouvoir le priver de cette victoire. Si ce n’était une terrible chute survenue à 20 kilomètres de l’avant-dernière étape.

Lancé à vive allure sur sa moto dans une section de léger hors-piste, il a manqué une trajectoire et a décidé de passer entre deux arbres. Mais il a heurté deux souches dissimulées dans le sable et a été projeté violemment au sol.

Malgré la douleur intense provoquée par ses deux chevilles brisées, il a trouvé la force pour remonter sur sa moto et accomplir les derniers kilomètres. Et au moment de franchir la ligne d’arrivée, sous les yeux de Cyril Neveu, il comptait encore trois minutes d’avance au général sur son rival, qui voyait la victoire finale lui échapper.

Mais c’était sans savoir ce qu’Hubert Auriol venait d’endurer. Si tôt la ligne passée, il s’est effondré sur son guidon, criant sa détresse. «J’ai les deux chevilles cassées ! J’ai les deux chevilles cassées», a-t-il hurlé, tétanisé par la douleur.

Les médecins l’ont aidé à descendre de sa moto avant de lui découper ses bottes et de découvrir l’étendue de ses blessures. Dans sa chute, il a été victime de fractures aux deux chevilles, dont une ouverte à la cheville droite.

Et c’est la mort dans l’âme qu’il a été contraint à l’abandon alors qu’il était toujours en tête. Allongé au sol, il a même annoncé sa décision d’arrêter la moto, tout en rendant hommage à Cyril Neveu. «Cyril est le plus fort, j’arrête la moto», a-t-il lancé complétement dévasté.

Il est finalement revenu sur le Dakar un an plus tard dans la catégorie auto, qu’il a remporté en 1992, devenant le premier pilote vainqueur en moto et en auto. Seuls Stéphane Péterhansel et Nani Roma ont depuis réalisé cet exploit.