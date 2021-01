Christopher Maboulou est décédé après un arrêt cardiaque lors d'un match entre amis

Christopher Maboulou, ancien attaquant de Bastia, est décédé dimanche à l’âge de 30 ans des suites d’un malaise cardiaque en plein match.

Révélé du côté de Châteauroux (Ligue 2), le footballeur franco-congolais disputait un match entre amis dans sa ville natale de Montfermeil lorsque le drame est arrivé.

Ses problèmes cardiaques étaient connus puisqu’en juillet 2011, lors d’un stage de pré-saison, il avait été déclaré inapte à la pratique du football à la suite d’un malaise cardiaque subi en mars de la même année. Christopher Maboulou avait ensuite reçu le feu vert des médecins.

Le Sporting Club de Bastia vient d'apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...





À sa famille, ses amis et ses proches, l'ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.





Ch'ellu riposi in pace

— SC Bastia (@SCBastia) January 10, 2021