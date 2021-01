Covid-19 : le gouvernement demande l'arrêt des Coupes d'Europe

Le gouvernement français a demandé lundi le report des matchs de Coupes d’Europe de rugby.

L’Etat, via un courrier adresse à la Ligue nationale de rugby a demandé aux clubs de Top 14 «de reporter leur participation aux rencontres de Coupes d'Europe, au moins jusqu'à début février.»

«Le gouvernement souhaite en effet prioritairement lutter contre tous les risques d'introduction du variant VOC 202012/01 (la souche britannique du Covid-19) et sa circulation sur le territoire national», peut-on lire sur le courrier.

Les deux prochaines journées des deux compétitions continentales, la Coupe d’Europe et le Challenge européen, sont donc reportées «à la fois pour les matchs organisés en France et ceux se tenant sur les sols britanniques et irlandais.»

Le ministère laisse ensuite le soin à la LNR, «en lien avec l’organisateur européen de ces compétitions (EPCR) et (ses) homologues britanniques et irlandais (Premiership et Pro 14), de trouver les meilleures solutions pour que la compétition puisse se dérouler avec un calendrier adapté aux contraintes sanitaires actuelles.»

A noter qu’une réunion concernant le Tournoi des 6 nations 2021, qui doit commencer le 6 février et auquel participe le XV de France, aura lieu mardi matin au ministère des Sports, sur les conséquences de la pandémie de Covid-19.