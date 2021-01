Dakar 2021 : Sébastien Loeb contraint à l’abandon après une nouvelle journée galère

Nouvelle désillusion pour Sébastien Loeb sur le Dakar. Après une nouvelle journée galère, ce lundi, le pilote alsacien et son copilote Daniel Elana, victimes de deux crevaisons, n’ont pu terminer la 8e étape et ont été contraints d’abandonner.

Depuis le départ, le nonuple champion du monde des rallyes n’a pas été épargné par les problèmes mécaniques. Et les soucis rencontrés sur la spéciale entre entre Sakaka et Neom (Arabie saoudite) ont été ceux de trop. Très loin au classement général, avec 13h32’ de retard sur le leader Stéphane Péterhansel, il a été victime d’une première crevaison au kilomètre 43. Après avoir changé de roue, il a pu reprendre sa route, mais il a à nouveau été stoppé par une crevaison 40 kilomètres plus loin. Et il n’a cette fois pu repartir, faute de roue de secours suffisante.

Dépanné seulement en fin de journée par son camion d’assistance, également tombé en panne, après plusieurs heures d’attente, il a préféré se retirer de la course et terminé l'étape par la route de liaison. En cinq participations, il s’agit du troisième abandon, après 2016 et 2018, pour Sébastien Loeb, qui avait terminé à la 2e place en 2017 et sur la 3e marche du podium en 2019.

Cette édition 2021 avait très mal commencé. Lui et son copilote avaient connu des soucis avec le système de navigation et avaient déjà crevé à trois reprises dès la 1ère étape, terminant avec 24 minutes de retard sur le vainqueur. Sur la 5e spéciale, le duo a perdu 50 minutes sur la tête de la course après trois nouvelles crevaisons et une erreur de navigation. Mais le pire est survenu sur l’étape suivante, vendredi, avec la casse d’un triangle de suspension. Son camion d’assistance n’ayant pas la bonne pièce, Loeb avait attendu de longues heures avant de pouvoir repérer et repartir. Il avait finalement franchi la ligne d’arrivée tard dans la nuit avec plus de dix heures de retard sur le vainqueur.

Après une journée de repos bienvenu, l’Alsacien a ensuite cassé, dimanche, un moyeu de son BRX Hunter et est resté bloqué de longues minutes dans le désert avant de pouvoir rallier l’arrivée. Et ses malheureux se sont poursuivis ce lundi, l’obligeant à mettre un terme à son calvaire.