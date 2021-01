Open Australie : Joueuse à 4 doigts à chaque main, Francesca Jones fait sensation

Actuellement engagée dans les qualifications de l’Open d’Australie, Francesca Jones impressionne. Et cette jeune britannique a une particularité, elle ne possède que quatre doigts à chaque main.

Âgée de 20 ans, la joueuse de tennis a remporté, lundi à Dubaï (où on étaient délocalisés les éliminatoires du premier grand tournoi de l’année), son tout premier match de qualifications dans un tournoi du Grand Chelem. 241e mondiale, la jeune anglaise a battu la Roumaine Monica Niculescu en 1h10 de jeu (6-3, 6-2).

Mais ce n’est pas pour cette première victoire en qualifications acquise après deux tentatives à Wimbledon en 2018 et 2019 que Francesca Jones a marqué les esprits. Cette native de Leeds n’est pas une joueuse comme les autres.

Touchée par une forme rare de dysplasie ectodermique, la Britannique est née avec quatre doigts à chaque main mais également trois doigts de pied à droite et quatre à gauche.

Francesca Jones is about to play her first overseas Grand Slam qualifying draw. She was born with three fingers and a thumb on each hand, and just seven toes. She now stands at a career high ranking of 241: https://t.co/5UUHtjDbxy

— Russell Fuller (@russellcfuller) January 8, 2021