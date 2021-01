Open d’Australie : Elliot Benchetrit éliminé en qualification par un joueur révélé positif au Covid-19 en plein match

Incroyable mésaventure vécue par Elliot Benchetrit au 1er tour des qualifications de l’Open d’Australie organisées à Doha (Qatar). Le Niçois (22 ans), qui évolue désormais sous les couleurs du Maroc, a été éliminé, ce lundi, par Denis Kudla (6-4, 6-3), révélé positif au covid-19 pendant la partie.

Les résultats du test de l’Américain sont parvenus au service médical en plein match. Mis au courant, le superviseur s’est rendu sur le court pour indiquer à l’entraîneur de Kudla qu’il devait se retirer au prochain changement de côté. Mais le 114e mondial a bouclé la rencontre sur son service et décroché son billet pour le 2e tour. Au grand dam de Benchetrit. «Mon adversaire a été testé positif pendant le match : à 5-3 ils ont eu le résultat. Donc en gros, si j’avais gagné le jeu à 5-3 pour faire 5-4, j’aurais été qualifié pour le 2e tour», a-t-il confié dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

A la frustration s’est ajoutée l’incertitude. «Là, on est dans l’attente de savoir si je suis cas contact ou pas. Et si je suis cas contact, ce serait double peine parce que j’ai perdu mon match alors que j’ai joué un mec positif, qu’ils n’ont pas eu le résultat avant mon match, et qu’en plus de ça, je vais devoir rester une semaine dans ma chambre», a indiqué Elliot Benchetrit, qui avait déja été éliminé au 1er tour dans le tableau principal l’année dernière.

This is weird





Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set...





...and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt

