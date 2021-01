Record : Cristiano Ronaldo à un but de devenir le meilleur buteur de tous les temps

Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire du football dimanche en inscrivant son 759e but en carrière, lui permettant ainsi d’égaler le record historique de Josef Bican.

Une semaine après son doublé lors de la victoire de la Juventus Turin contre Udinese (4-0) qui lui a permis de dépasser Pelé et ses 757 buts en carrière, la star portugaise a franchi une nouvelle étape dans l’histoire en inscrivant une nouvelle réalisation contre Sassuolo (3-1) dimanche soir en Serie A.

Ce 15e but entre 13 matchs de championnat d’Italie cette saison lui permet donc, selon certains décomptes, de rejoindre Josef Bican, meilleur buteur de l’histoire du football avec 759 buts.

‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️





Cristiano Ronaldo (759 goles en 1.037 partidos) acaba de igualar a Josef Bican (759 goles en 495 partidos) como máximo goleador en TODA la historia del fútbol profesional (contando todas las competiciones oficiales). pic.twitter.com/fplIdFbf9i — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 10, 2021

Entre 1931 et 1955, cet ancien joueur autrichien puis tchécoslovaque avait réalisé cette performance. Reste que selon d’autres chiffres (notamment ceux de la Fifa), Bican comptabilise 805 buts. Ces 46 buts d’écarts auraient été inscrits en 2e division ou chez les jeunes.

Comme pour Pelé, qui indique avoir inscrit plus de 1.000 buts, compliqué d’établir un véritable classement. En tout cas, Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans l’histoire et au mois, avec lui, nous sommes certains d’avoir les bons chiffres.