Tournoi des 6 nations : Quelle liste pour le XV de France ?

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, annoncera ce lundi sa première liste de 2021, soit un groupe de 37 joueurs convoqués pour préparer le Tournoi des 6 nations (6 février – 20 mars).

Selon les accords signés entre la LNR et la FFR, le staff tricolore pourra compter sur 42 joueurs, dont cinq partenaires d’entraînement, pour préparer cette nouvelle édition du Tournoi qui avait vu les Bleus terminer 2e l’an dernier. Ces cinq renforts ne pourront cependant pas jouer le match du week-end ni provenir d'un club qui a déjà plus d'un joueur sélectionné dans les 37.

Outre les joueurs du groupe dit «premium», sauf Romain Ntamack (opéré d'une double fracture de la mâchoire), certains «réservistes» présents face à l'Angleterre en finale de la Coupe d'automne des nations, tels l'arrière Brice Dulin ou le troisième ligne Anthony Jelonch, pourraient également être appelés.

Durant l’hiver 2020, le sélectionneur du XV de France avait bénéficié de 42 joueurs, tous sélectionnables, pour la préparation du Tournoi des six nations. Sauf qu’à l’automne, pour la Coupe d’automne des nations, la fédération et les clubs étaient en désaccord sur le nombre de matchs internationaux (six au total). Les deux parties avaient finalement trouvé un compromis, avec trois feuilles de match maximum par joueur et 31 joueurs pour la préparation de chaque rencontre.

Reste toutefois à savoir si le Tournoi pourra se dérouler comme prévu, avec les restrictions de voyage imposées par le gouvernement français. «Une réunion spécifique sur le Tournoi des six nations se tiendra à l'initiative du ministère chargé des Sports en début de semaine», a confié le ministère à l'AFP.