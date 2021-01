Trophée des champions : pourquoi l’OM peut refaire le coup contre le PSG

En septembre dernier, l’OM a mis un terme à une série de 20 matchs sans victoire contre le PSG, en s’imposant au Parc des Princes en Ligue 1 (0-1). Et le club olympien va tenter de refaire le coup, ce mercredi, lors du Trophée des champions à Lens.

Des Marseillais en confiance…

Ce succès dans la capitale a redonné confiance aux Marseillais. Et ils comptent bien s’appuyer sur cette rencontre, marquée par de nombreux incidents avec cinq cartons rouges, un crachat de Di Maria vers Alvaro et des accusations de racisme portées par Neymar contre le même Alvaro, pour venir à bout une nouvelle fois de leur rival. «On y va pour jouer au foot et gagner. On est prêts à montrer ce dont nous sommes capables et on est même impatients», a confié l’attaquant serbe de l’OM Nemanja Radonjic, buteur la semaine dernière lors de la victoire contre Montpellier (3-1). Pour ce Classique, André Villas-Boas pourrait compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Jordan Amavi devrait être absent dans le Nord.

… le PSG de Pochettino se cherche encore

Nommé il y a à peine dix jours à la tête du PSG à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’a pas encore trouvé totalement l’équilibre dans son équipe. Si après un premier match nul à Saint-Etienne (1-1), ses joueurs lui ont offert un joli succès à domicile contre Brest (3-0), le technicien argentin, ancien joueur et capitaine du club entre 2001 et 2003, cherche encore son 11 type, surtout en attaque. Aux Marseillais d’en profiter.

La quête d’un premier trophée pour Payet et ses coéquipiers

Steve Mandanda est le seul à avoir remporté un titre avec le club marseillais actuellement. Tous les autres n’ont jamais connu cette chance. C’est donc l’occasion ou jamais pour certains de soulever un trophée avec l’OM. Notamment Dimitri Payet. Souvent moqué pour son palmarès vide où ne figure seulement qu’une Coupe de la Réunion, le finaliste de l’Euro 2016 avec les Bleus pourrait enfin y parvenir.

Se servir de 2010

Vainqueur à trois reprises du Trophées des Champions (1971, 2010 et 2011), l’OM peut également s’appuyer sur l’édition 2010 lorsqu’il avait battu le… PSG. A l’époque, les hommes de Didier Deschamps avaient battu ceux d’Antoine Kombouaré (0-0 a.p. 5-4 aux tirs au but). A Radès (Tunisie), les Olympiens comptaient dans leur onze de départ, en plus de Steve Mandanda, Taye Taiwo, Hilton, Souleymane Diawara, Lucho ou encore Mathieu Valbuena. En face, les Parisiens avaient entre autres Grégory Coupet, Mamadou Sakho, Claude Makéléé ou encore Nenê.

