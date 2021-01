Masters de Doha : Teddy Riner fait son grand retour sur les tatamis

Le contre-la-montre est lancé. Au Masters de Doha (Qatar), Teddy Riner va effectuer ce jeudi une rentrée particulièrement attendue sur les tatamis. Avec l’objectif de se rassurer avant les Jeux de Tokyo.

Car, le décuple champion du monde des +100 kg, qui vise un troisième titre olympique dans six mois au Japon, souhaite oublier une année 2020 lors de laquelle il a connu deux revers (en février au Tournoi de Paris et lors des championnats de France par équipes à Brest en octobre) après une série impressionnante de 154 victoires.

Pour y parvenir, le Français, qui a changé de préparateur physique, a d’ailleurs effectué un travail monstre. Avec près de 30 kilos perdus, le décuple champion du monde a retrouvé le poids qui l’a notamment vu triompher lors des Jeux de Londres en 2012 (139 kilos). «C’est vrai que je suis moins lourd qu’aux Jeux de Rio mais j’ai surtout retravaillé tout ce qui manquait auparavant, la technique, le judo, la condition physique, le mental, a-t-il expliqué à L’Equipe. Quand on a tendance à oublier certains aspects, on bascule du mauvais côté.»

Agé de 31 ans, le judoka tricolore s’est donc repris au bon moment pour cette dernière ligne droite avant la grande échéance olympique au pays de son sport. Et il se prêt. «Je me sens bien à l’entraînement, en préparation physique et, surtout, ça se voit sur mon corps. Aujourd’hui, c’est une nouvelle page qui s’écrit.»

Une excellente nouvelle – beaucoup moins pour ses adversaires – pour le judoka de 31 ans qui va donc pouvoir démontrer sur les tatamis du Qatar que le patron est de retour aux affaires.